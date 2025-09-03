静岡県の複数競技の選手が登場！ 東レ静岡の藤中優斗も9/10開催の記念イベントに参加

3日（水）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東レアローズ静岡のアウトサイドヒッターである藤中優斗（29）が、10日（水）に開催される「cosa_foodhall supported by SHIZGAS 記念イベント」に参加することを発表した。クラブ公式Xが伝えている。

イベントの会場は静岡市御幸町の再開発ビル「Ｍ20」2階で、東レ静岡の藤中のほか、B.LEAGUEに所属するベルテックス静岡の鍋田隆征やTリーグに所属する静岡ジェードの町飛鳥、Jリーグに所属する清水エスパルスの伊東輝悦も登場する。抽選で24名が直接参加ができ、外れた場合でも見学は可能だ。

イベントでは、参加する4名の選手のうちランダムで1名が、6店舗の中から1店舗の推しメニューを配膳してくれる。その料理を無料で味わえるほか、配膳時には選手と一緒に写真撮影ができる。ただし、店舗や選手を自分で選ぶことはできない。

さらに、同施設では10日（水）から15日（月）まで「SHIZGAS WEEK」を開催し、料理を注文した先着 2,000名には4クラブコラボ特製ステッカーがプレゼントされ、10枚中1 枚には各クラブキャプテンのサイン入りがあるようだ。

普段は間近で触れ合えない選手たちと、推しメニューを楽しめる貴重な機会だ。ぜひ足を運んでみてはいかがだろうか。