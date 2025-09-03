2児の母・榮倉奈々、「神々しい」ドレス姿で抜群のプロポーションを披露「さすがモデル」「綺麗すぎる美しすぎる」
俳優・賀来賢人（36）の妻で俳優の榮倉奈々（37）が3日、自身のインスタグラムを更新。スタイルの良さが際立つロングドレス姿を公開した。
【動画】「神々しい」ドレス姿で抜群のプロポーションを披露した榮倉奈々
榮倉は、背中を大胆に見せ、ウエスト部分がチラ見えする黒のロングドレスをまとい、優雅に歩いたり笑顔でポージングする姿を投稿。抜群のプロポーションが際立つ姿でファンを魅了した。
2児の母とは思えぬスタイルに、ファンからは「奈々さん黒のドレス姿が神々しい」「ほんまに榮倉奈々さんかっけ〜さすがモデル」「はーーー綺麗すぎる美しすぎる」などと反響が集まっていた。
榮倉は、2016年8月に賀来と結婚。17年6月に第1子、22年2月に第2子が誕生している。
