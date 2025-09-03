お笑いコンビ「令和ロマン」が2日に公式YouTubeチャンネルを更新。高比良くるま（31）の誕生日を祝う模様を公開したが、そこでライブに関する新たな情報が解禁され、賛否の声が上がっている。

動画では、約500機のドローンを使った“ドローン漫才ショー”の模様を公開。また、単独ライブ「RE:IWROMAN in Kアリーナ横浜」（約2万人規模）の開催日が26年5月16日に決定したと発表した。チケット料金は「SSロマン:10万円（アリーナ前方確約）、Sロマン:3万円（アリーナ確約）、Aロマン:1万5000円（ロアー・ミドルスタンド）、ロマン:1万円（アッパースタンド）」となっている。

ネットで話題となったシートが「SSロマン:10万円」。芸人としては異例の超高額料金だが「リハーサル観覧パス」や「お見送り&写真撮影」、各種グッズが特典として用意されているという。

ユーザーからは「海外アーティストかよ！」「令和ロマンの単独、10万の価値ある特典だなー」「写真撮影できて10万って、普通に安いな」「10万の席申し込んでる人ちょこちょこ流れてきてすごいな」「普段行くライブの50回分なんだけど…」「貧乏だからロマン席にするか…それでも1万はやばいけど」といったコメントが寄せられていた。