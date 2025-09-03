清水尋也の逮捕報道に事務所が謝罪「今朝のニュース速報で初めて知り…」
俳優の清水尋也が3日、麻薬取締法違反の疑いで逮捕されたと報じられたことを受け、所属事務所・オフィス作は同日、公式サイトを更新し、コメントを発表した。
清水尋也
サイトでは、「弊社所属 清水尋也の報道に関しまして」と題して、「この度は、弊社所属 清水尋也の報道に関しまして、関係者の皆様並びに応援してくださる皆様へご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪。
「弊社も今回の件を今朝のニュース速報で初めて知り、大変困惑しております。今現在の清水尋也の状況につきましては、警察で取り調べを受けている最中と認識しておりまして、弊社では報道以上の情報を把握できておりません」とつづった。
そして、「これより弁護士を通して事実確認を進めてまいります。状況がわかりましたら関係者の皆様へ即急にご報告させて頂きます」とし、「ご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます」と改めて謝罪した。
清水尋也
サイトでは、「弊社所属 清水尋也の報道に関しまして」と題して、「この度は、弊社所属 清水尋也の報道に関しまして、関係者の皆様並びに応援してくださる皆様へご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪。
そして、「これより弁護士を通して事実確認を進めてまいります。状況がわかりましたら関係者の皆様へ即急にご報告させて頂きます」とし、「ご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます」と改めて謝罪した。