(P)&(C) PLEDIS Entertainment

SEVENTEENのS.COUPSとMINGYUによる新ユニット「CxM (SEVENTEEN)」が、9月29日に1stミニアルバム『HYPE VIBES』を発売する。発表にあわせ、トレーラー「JOIN OURVIBE」が公開された。

米国・ロサンゼルスで撮影されたこの映像には、自分だけのやり方で自由に毎瞬間を楽しむCxM (SEVENTEEN)の日常が盛り込まれた。 激しいパーティーを過ごした翌日、ボサボサ姿で目を覚ました二人は新しいイベントで一日を満たす。飾らずに「クール」な彼らの魅力が異国的な背景と調和し、目を楽しませる。 最後に登場する海辺のパーティーシーンも見どころだ。

(P)&(C) PLEDIS Entertainment

また、映像内に登場する3Dキャラクター「クーテ」と「マンテ」は音楽でエネルギーを満たすために地球を訪問した「宇宙生命体」という設定。 トレーラー序盤、かすかな姿で登場した彼らは、人々と付き合いながら生気を得るほど次第に鮮明になる。

アルバム名「HYPE VIBES」は、誰でも一緒に楽しんでつながる熱くて自由な雰囲気を表している。 決まった枠組みなしに自分だけのリズムで今この瞬間を生きていくCxM (SEVENTEEN)だけの態度が新譜にそのまま反映された。当初2人はシングル形態で新譜を準備したが、日常の中の「今」を多彩で有機的に表現するためにミニアルバムに規模を拡大させた。

S.COUPSとMINGYUはこれまで、SEVENTEENグループアルバムをはじめHIPHOP TEAM、リーダーズ(S.COUPS、HOSHI、WOOZI)、WONWOO X MINGYUなど多様なユニット曲、各自作詞・作曲に参加した個人曲まで披露し幅広い音楽性を表わしてきている。

SEVENTEENのグループ活動も続く。彼らは9月13〜14日に仁川アジア競技場からワールドツアー＜SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_]＞をスタート。27〜28日には香港のカイタクスタジアム、10月の北米5都市、11月〜12月の日本4大ドームでツアーを続ける。このようなグローバルな歩みとあいまって、彼らは最近、米国『2025MTV Video Music Awards』のBest Group部門にもノミネートされた。

CxM 1st Mini Album『HYPE VIBES』

韓国発売日：2025年9月29日(月)

日本発売日(お届け日/一般店舗店着日)：2025年9月30日(火) ■商品形態・日本販売価格

buddy Ver. / HYBJ-05062

combi Ver. / HYBJ-05063

・日本販売価格：3,300円(税込) COMPACT Ver.(3種ランダム) / HYBJ-05065

・日本販売価格：2,090円(税込) ※発売日は変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※仕様は予告なく変更になる場合がございます。 ■予約サイト

■CD購入特典(buddy Ver. / combi Ver.)

＜ストア別購入特典＞

単品購入特典

・SEVENTEEN Weverse Shop：ホログラム入りフォトカード(1枚/全3種よりランダム1種)

・UNIVERSAL MUSIC STORE：スペシャルフォトカード(1枚/全3種よりランダム1種)

・HMV (HMV&BOOKS online含む)・ローソン店頭Loppi端末：スペシャルフォトカード(1枚/全3種よりランダム1種)

・タワーレコード (タワーオンライン含む)：スペシャルフォトカード(1枚/全3種よりランダム1種)

・TSUTAYA：スペシャルフォトカード(1枚/全3種よりランダム1種)

・Amazon：スペシャルフォトカード(1枚/全3種よりランダム1種)

・楽天ブックス：スペシャルフォトカード(1枚/全3種よりランダム1種) ※絵柄は各チェーン店ごとに異なります。

※buddy Ver. / combi Ver.での特典とCOMPACT Ver.の特典は絵柄が異なります。

※Amazonと楽天ブックスのみ、buddy Ver. / combi Ver.での特典とCOMPACT Ver.の特典の絵柄は共通となります。

※一部取り扱いのない店舗もございます。(詳しくは店頭にてお問い合わせください。)

※数量限定、規定数に達し次第配布終了になります。 セット購入特典

SEVENTEEN Weverse ShopとUNIVERSAL MUSIC STORE限定でbuddy Ver. / combi Ver.の2形態セットをご予約・ご購入いただいた方には、単品購入特典に加えて、以下の2形態セットオリジナル特典をプレゼント！ ・SEVENTEEN Weverse Shop：フォンタブ

・UNIVERSAL MUSIC STORE：A4クリアファイル

■CD購入特典(COMPACT Ver.)

＜ストア別購入特典＞

単品購入特典

・SEVENTEEN Weverse Shop：ホログラム入りフォトカード(1枚/全3種よりランダム1種)

・UNIVERSAL MUSIC STORE：スペシャルフォトカード(1枚/全3種よりランダム1種)

・HMV (HMV&BOOKS online含む)・ローソン店頭Loppi端末：スペシャルフォトカード(1枚/全3種よりランダム1種)

・タワーレコード (タワーオンライン含む)：スペシャルフォトカード(1枚/全3種よりランダム1種)

・TSUTAYA：スペシャルフォトカード(1枚/全3種よりランダム1種)

・Amazon：スペシャルフォトカード(1枚/全3種よりランダム1種)

・楽天ブックス：スペシャルフォトカード(1枚/全3種よりランダム1種) ※絵柄は各チェーン店ごとに異なります。

※buddy Ver. / combi Ver.での特典とCOMPACT Ver.の特典は絵柄が異なります。

Amazonと楽天ブックスのみ、buddy Ver. / combi Ver.での特典とCOMPACT Ver.の特典の絵柄は共通となります。

※一部取り扱いのない店舗もございます。(詳しくは店頭にてお問い合わせください。)

※数量限定、規定数に達し次第配布終了になります。 ■韓国輸入盤に関するご注意

本商品は輸入商品のため、商品(外装ビニール・箱・ケース・封入物など)に、細かい傷・折れ・擦れ・凹み・破れ・汚れ、再生に影響のないディスク盤面の傷・汚れなどが見られる場合がございますが、これらを理由にした商品の返品・交換はお受けいたしかねます。あらかじめご了承ください。 また、チェーン別特典実施店でのご予約・購入に関しましては、韓国チャート(ハント[HANTEO]チャート、サークル[CIRCLE]チャート)および日本オリコンランキング、Billboard Japanチャートへ反映されます。 ■商品のお届けについて

発売元や輸入流通事情および天候など様々な理由で商品のお届けが遅れる場合がございますが、お届けの遅れを理由にしたご注文のキャンセルはお受けいたしかねます。あらかじめご了承ください。

■注意事項

ご注文完了後の商品のキャンセル、返品、お支払い方法の変更、商品の変更(数量も含む)は一切お受けできませんので、あらかじめご了承ください。

郵便番号・住所等の誤字脱字が多く見られます。特に、住所は正確にご入力いただき、確認画面にて誤りがないか今一度ご確認ください。ご入力に不備がある場合、ご購入いただけない場合がございますので十分ご注意ください。 ■お問い合わせ

