『ウマ娘 プリティーダービー』よりオルフェーヴル、ドリームジャーニー、ステイゴールドが登場する新CM「4.5周年 黄金の三人」篇が公開
ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』（iOS／Android／PC）より、リリース4.5周年を記念した新CM「4.5周年 黄金の三人」篇が放送開始となった。
【動画】黄金の3人らしいそれぞれの行動や台詞に注目の新CM
2021年にサービス開始し、現在4.5周年キャンペーンも開催中の本作。この度公開された新CMでは、ドリームジャーニーとオルフェーヴルに加えて“アネゴ”ことステイゴールドが登場する。
4.5周年を記念した特別楽曲「めにしゅき ラッシュっしゅ！」を踊ってくれる…かと思いきや、オルフェーヴルがカメラのレンズを割ったりして、3人が自由すぎる振る舞いをする面白い内容になっている。
CMは本作の公式YouTubeチャンネル「ぱかチューブっ！」でも公開中だ。
『ウマ娘 プリティーダービー』は、iOS／Android／PC向けに配信中。
