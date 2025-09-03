テレビ東京の１０月編成説明会が３日、東京・六本木の同局で行われ、１０月１７日スタートの連続ドラマ「コーチ」（金曜・後９時）で主演を務める俳優・唐沢寿明が登壇した。

本作は、堂場瞬一氏による同名人気小説が原作。警視庁人事二課から刑事課に派遣された謎多き特命職員の主人公（唐沢）が、行き詰まる若手刑事に的確なアドバイスを与えて成長させていく。

唐沢は、さえない５５歳のおじさん・向井光太郎を演じることから、役作りでひげを伸ばし、白髪を束ねた姿に大胆にイメチェン。ゆとりのあるグレーのスーツ姿で「（モニターに映された自身のアーティスト写真を引き合いに）別人です。さえないオヤジでしょ。これを唯一の売りにしていますから。このインパクト３話くらいまで引っ張れる」と軽快にジョークを飛ばした。

タイトルにちなみ、「普段コーチしていること、されていること」を聞かれると、「家ではうちの奥さんを飼いならしていますね…そんなわけないでしょ！」とノリツッコミ。妻で女優の山口智子との夫婦生活について「喜ばせることは毎日やってる。（山口より）早寝早起きして、掃除や家事なんかは気づいた方がやればいいんだから。料理だけは（唐沢は）できないので、洗い物は必ずやります。作ってもらうのに片付けまでさせるのは違うでしょ」とうなずいていた。