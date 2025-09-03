【オークランド近郊（米国）２日＝金川誉】日本代表ＭＦ伊東純也が、メキシコ戦（６日・オークランド）に向けた取材に応じた。今夏、フランス２部に降格したＳランスから古巣のベルギー１部ゲンクに完全移籍。移籍を決断するに当たり「（Ｗ杯のことは）だいぶ考えましたね。やっぱヨーロッパに残るっていうのを第１優先に考えて、どこでやるかっていうのを考えましたけど、（ゲンクは）ＥＬとかもあるし、（Ｓランスで昨季負った足首の）怪我をしていたのもあるんで、コンディション的にもわかってくれるとこがやりやすいかなって」と決断の理由を明かした。

足首の状態は「ちょっとは良くなったかなと思いますけど、まだ完全ではないかなと思います」とも明かした。しかしメキシコ、米国と対戦する今遠征に向け「出たら結果を出す。足首とか言い訳にならないんで、普通に結果を出したいなと思っています」と強豪との勝負を心待ちにした。

すでにゲンクではＥＬプレーオフのレフポズナン戦で、復帰後の初ゴールも決めた。そして今季はゲンクでプロ生活初の背番号１０に。これまでは７、１４を愛用してきたが「（１０番は）チームから言われたっていうのもありますし、個人的にいつもつけている７とか１４は空いてなかったっていうのもあるんですけど。まあチームから言われたんでっていう感じ。それをもらえるっていうのは光栄なことだと思うんで、普通にはい、って感じですね」と自然体で受け入れたことを明かしていた。