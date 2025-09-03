小粒で飲みやすい！日本新薬「極セレクトコラーゲン ＜タブレット＞」

日本新薬は、「極セレクトコラーゲン」シリーズから、7種類の美容成分を厳選配合したコラーゲンサプリメント「極セレクトコラーゲン ＜タブレット＞」を2025年9月2日(火)に発売します。

日本新薬「極セレクトコラーゲン ＜タブレット＞」

■内容量 ：30日分(120粒)、90日分(360粒)

■発売日 ：2025年9月2日(火)

■販売場所：日本新薬ヘルスケア公式ショップ

この商品は、品質・機能性・飲みやすさを追求した日本新薬のコラーゲンシリーズです。

これまで展開してきた粉末タイプに続き、新たに発売するタブレットタイプは、高純度・高品質のコラーゲンに加え、ヒアルロン酸、セラミド、ビタミンCなど、7種類の美容成分をバランスよく配合しました。

小粒で飲みやすく、毎日の習慣として手軽に取り入れていただけます。

「極セレクトコラーゲン」は、美しく健やかな毎日を目指すすべての方に寄り添い、内側から美と健康をサポートします。

【商品の特長について】

「極セレクトコラーゲン ＜タブレット＞」は、忙しい毎日の美容習慣をサポートする4つの特長を備えたコラーゲンサプリメントです。

1.高純度・高品質の国内製造フィッシュコラーゲン

国内製造の高品質なフィッシュコラーゲンを使用しています。

低分子化により、吸収性にもこだわりました。

2. 7種類の美容成分を厳選配合

低分子コラーゲンペプチド、低分子ヒアルロン酸、マンゴスチンエキス、ビタミンB1、ビタミンB2、ナイアシン、ビタミンB6の7つの成分を一度に摂取できます。

そのうち3つの成分(マンゴスチンエキス・コラーゲン・ヒアルロン酸)は美容に関する特許※1を取得しています。

※1：特許第6020155号、特許第6075063号、特許第6252079号

3. 小粒で飲みやすい

飲みやすさを追求した小粒設計で、1日の摂取目安量は4粒です。

4. 安心・安全の国内製造

日本国内の健康補助食品GMP※2適合認定を受けた工場において、厳しい規格に基づき製造しています。

さらに、製造ごとに品質試験を実施し、徹底した品質管理を行っています。

※2：Good Manufacturing Practice：適正製造規範

【「極セレクトコラーゲン」とは】

「極セレクトコラーゲン」は、品質・機能性・飲みやすさを追求した日本新薬のコラーゲンシリーズです。

パウダータイプとタブレットタイプを展開しています。

・パウダータイプ

香料・甘味料無添加で限りなく無味無臭のため、コーヒーやジュース、

お味噌汁などお好みの飲み物や食べ物に混ぜて摂取することができます。

・タブレットタイプ

高品質・高純度のコラーゲンを飲みやすく小粒化し、手軽に摂取できます。

毎日を、美しく、健やかに。

「極セレクトコラーゲン」が、美と健康を

サポートします。

