トランポリン・森ひかるインタビュー

トランポリン日本代表として東京、パリと2大会連続で五輪に出場した森ひかるが、「THE ANSWER」のインタビューに応じた。日本のトップ選手として活躍し、2度の五輪出場を経験してきたなかで、今年1月から単身、イギリスに渡って生活をしている。渡英を決意した経緯や、現地での練習を通じて得た気づき、そして新たに見つけた目標――。「めっちゃ楽しい」と語る日々について話を聞いた。（取材・文＝長島 恭子）

◇ ◇ ◇

「今、日本のトップレベルの女子選手は、ほとんどが学生です。学生であれば部活動という形で、女子選手同士、切磋琢磨しながら練習できますが、社会人になるとコーチもトレーナーも選手も男性というなかで、一人、練習するしかありません。

このまま国内で続けていては、選手としても、人としても大きく成長できない、つまらない。世界で戦うならばと考え、イギリスに拠点を移すことを決めました」

森は自身の成長のため、イギリスでの生活に身を投じた。

「私、英語はまったく話せないんです。だから、会話をするにも翻訳機を通さないとよくわからない、スーパーでもお肉、食材、どれを選べば良いか、何が違うのかわからない、移動は車をレンタルするかバスに乗るかということからのスタート。日本と比べて、生活費はほぼ2倍。毎日、生きるのに必死です。でも、日々の生活や目の前の練習を一生懸命続けることで、選手としてだけでなく人としても成長できますし、それが競技の結果にもつながると考えて頑張っています」

14歳のときに史上最年少で全日本選手権を制覇した森は、高校時代から日本のトップ選手として世界大会で活躍。トランポリンの世界では誰もが知る存在だった。

ところが翌19年の世界選手権を境に、取り巻く環境が一変。個人種目で日本人初の世界一に輝くと、東京五輪の金メダル候補として日本中から注目されるようになった。

「急にたくさんのメディアに取り上げられるようになり、内容も『金メダルを取りたいですよね？』という質問を受けたり『（目標は）金メダル』という言葉を言わされたりするインタビューばかりになりました。それまで五輪に出たことがなかった私は、どんどんプレッシャーを抱え込んでしまった」

大会が近づくにつれ、初めてただのジャンプすらもできなくなった。何度も逃げたい気持ち、プレッシャーに押しつぶされそうになりながら、本大会に出場するも、結果は、中断、予選敗退。苛烈な体験によって打ちのめされた森はトランポリンから距離を置くようになり、『引退』の二文字が頭をよぎった。

「でも、やめる決断を下す最後の一押しができませんでした。なぜ気持ちに踏ん切りがつかないのかと考えたとき、オリンピックは諦めきれない気持ちと、高校時代からの『いつか海外に一人で行ってみたい』という目標を実行していないからだと気づいたんです。引退はトランポリンでやりたかったことをすべてやり切ってからにしよう。そう思い、現役続行を決めました」

五輪メダリストに声を掛けられ始まった交流

現役続行を表明したのは22年2月。すでに東京五輪から半年の月日が流れていたが、腹を決めると間もなく、海外修行のチャンスを掴んだ。

2022年7月、スイスで開催されたワールドカップ。個人競技で決勝に進んだ森は、8人中一番目に演技を終え、他の選手を見ていた。すると、近づいてきた一人の選手から「いい演技だったね」と声を掛けられる。東京五輪の銅メダリストであり、後のパリ大会で金メダルを獲得する、イギリスのブライオニー・ペイジだった。

「彼女は自分が飛ぶ前だというのに、わざわざその言葉を言いに来てくれたんです。私が同じ立場だったら、そんな行動は絶対にできません。なんてスゴイ選手なのだろうと思いました」

大会の結果は、森が銀メダルを、そしてペイジが金メダルを獲得。表彰式でペイジと並んだ森は咄嗟に「あなたのところへ、練習しに行ってもいいですか？」と伝えた。

「私の英語力は『ハロー』と挨拶ができる程度。スマホの翻訳機能を使い、彼女に気持ちを伝えました。当時はブライオニーと話をしたこともなかったけれど、声を掛けてくれた行動を見て、『この人のところへ行こう！』と決めました」

相手のことをまったく知らないのはペイジも同様だが、彼女はその申し出を快く受け入れた。森は翌8月には単身で渡英し、ペイジとともに合宿へ。二人で宿泊先を借り、2週間生活を共にした。

その行動力には舌を巻くが、「正直、一歩踏み出すのはすごく怖かった」と言う。

「ブライオニーは、初めて憧れを持った選手だったが友達ではなかったし、人柄もわからない。そのうえ言葉も通じない、誰がコーチなのかも知らない状況下で、トランポリンも飛ばないといけない。なんかもういろいろと怖くて、飛行機で大泣きしながら向かいました」

しかし幸いにも、ペイジとは気が合った。慣れない生活を送る森の分も、毎日食事を用意してくれる温かな人柄にも触れ、不安はすぐに払拭された。

「24時間、ブライオニーと過ごしてわかったのは、強い選手というのは人間性も素晴らしいということです。

また、彼女は私よりも9歳年上ですが、一度たりとも『（競技を）やめる』という言葉を口にしたことがありません。伝わってきたのは、トランポリンが大好きであること、そしてすごく楽しんでいるということ。ブライオニーに話しかけた私の直感は、間違ってなかった」

イギリスで気づいた「結果よりも大切なこと」

東京五輪は苦しさしかなかった。トランポリンをやめたいとさえ思った。イギリスはそんな自分に「もっとトランポリンを楽しんでいいんだよ」と、気づかせてくれた場所、と話す。

「一度、イギリスのコーチに『どうして違う国の代表である私のことも、こんなに親身に思って練習をみてくれるのか』と尋ねたことがあったんです。するとコーチに『メダルを取った歴代オリンピック選手全員の名前を言える？』と逆に質問されました。

わからないと答えると、そうだよね。でも、五輪までの過程やそこで育まれた友情は、トランポリンをやめてからもずっと残る。結果も大事だけど本当はそれ以外にも大切なことはたくさんあるんだよ、と教えてくれたんです。

それを聞いて『あ、本当にそうだな』と感じました。

スポーツの世界は結果で評価されやすいけれど、それ以外にも大切なことはたくさんある。例えば、勝ち負けよりも結果を受けて自分がどう行動するかが大事だし、その経験を経て人として成長できるのだとも感じます。これからはトランポリンを通じて、そんなスポーツが持ついろいろな魅力や良さを伝えられる人になりたい」

初めて単身で渡ってから約2年半。今年からイギリスを拠点にすることを決めた。今回の渡英は、生半可な気持ちではなく覚悟を決めての決断です。と森。

「だから、練習もめちゃめちゃしています。毎日が、めっちゃ楽しいです」

■森 ひかる/ Hikaru Mori

1999年7月7日生まれ、東京都出身。4歳から競技を始める。2013年の全日本選手権で、史上最年少の14歳で初優勝。高校1年時に地元を離れ、トランポリンの強豪である金沢学院東高（現・金沢学院高）に転入。金沢学院大学に進学後、18年のアジア大会で個人銀メダルを、同年の世界選手権では日本人史上初のシンクロナイズド金メダルを獲得。19年の世界選手権では日本勢男女通じて初の個人金メダルを獲得した。また、22年の世界選手権では日本人初となる、個人・シンクロナイズドの2種目での金メダルを達成している。五輪は21年東京、24年パリと2大会連続出場。パリ大会では6位入賞を果たす。25年1月より練習拠点をイギリスに移す。



（長島 恭子 / Kyoko Nagashima）



長島 恭子

編集・ライター。サッカー専門誌を経てフリーランスに。インタビュー記事、健康・ダイエット・トレーニング記事を軸に雑誌、書籍、会員誌で編集・執筆を行う。担当書籍に『世界一やせる走り方』『世界一伸びるストレッチ』（中野ジェームズ修一著）など。