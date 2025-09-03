女優のクロエ・グレース・モレッツ（２８）が、モデルのケイト・ハリソン（３４）と結婚した。２０１８年から交際をスタート、おそろいのダイヤの婚約指輪で今年の１月に婚約発表をしていた２人が、アメリカのレイバー・デーにあたる先週末に挙式したことが分かった。



【写真】お綺麗です！幸せオーラ全開のウェディングドレス姿

ヴォーグ誌がルイ・ヴィトンのパリのアトリエで行われたというウェディングドレスのフィッティングの様子などを公開、クロエもその投稿を自身のアカウントでシェアした。



結婚式前に行われたインタビューで、クロエはこう語っている。「結婚式の大部分は、ケイトと私が大好きなことを、来てくれるみんなとシェアすること」「だから釣りや乗馬、ポーカーとかも予定してる。ケイトが自分でポーカーマットを作ったから、その方向性になってるところがある。２日目はラインダンスとかになるわ」



クロエとケイトは共に、式と披露宴でルイ・ヴィトンを着用、クロエは長らく思い描いていたというオールド・ハリウッドのイメージを取り入れたブルーのウェディングドレス、お色直しではホワイトのジャケットとパンツにカウボーイハット、一方のケイトはシルエットが強調される白のウェディングドレスに披露宴ではパンツルックにオーバーレイというスタイルをチョイスした。



（BANG Media International／よろず～ニュース）