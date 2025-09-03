ºæÀµ¾Ï¡¢79ºÐ¤Ç¡ØSONGS¡Ù½éÅÐ¾ì¡¡ÂçÀôÍÎ¤È¤Î¥È¡¼¥¯¤ä¥¶¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥¹Ì¾¶Ê¥á¥É¥ì¡¼¤â
¡¡²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎºæÀµ¾Ï¤¬¡¢9·î11Æü¸á¸å10»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëNHK¡ØSONGS¡Ù¤Ë½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£79ºÐ¤Ç¤Î½Ð±é¤ÏÈÖÁÈ»Ë¾åºÇ¹âÎð¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò³Ú¤·¤½¤¦¤Ë²Î¾§¤¹¤ëºæÀµ¾Ï
¡¡1960Ç¯Âå¤ËGS¥Ö¡¼¥à¤ÎÀè¶î¤±¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¥¶¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥¹¡¢¥½¥í²Î¼ê¤È¤·¤Æ¡Ö¤µ¤é¤ÐÎø¿Í¡×¡Ö³¹¤ÎÅô¤ê¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Ã¤¿1970Ç¯Âå¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ø»þ´Ö¤Ç¤¹¤è¡Ù¡ØÀ¾Í·µ¡Ù¤Ê¤ÉÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÂåÉ½ºî¤Þ¤Ç¡¢·ÝÎò74Ç¯¤Îµ°À×¤òÈëÂ¢±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£ÌÁÍ§¡¦°æ¾å½ç¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢»Ê²ñ¤ÎÂçÀôÍÎ¤¬ºæ¤«¤é±Ô¤¤»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë»Ê²ñ¤·¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÂç¼å¤ê¤¹¤ë°ìËë¤â¡£¤Þ¤¿¡¢ºæ¤¬ºòÇ¯·ëÀ®¤·¤¿¥Ð¥ó¥É¡ÖºæÀµ¾Ï to MAGNETS¡×¤«¤é¡¢¥ß¥Ã¥¡¼µÈÌî¡¢¥·¥·¥É¡¦¥«¥Õ¥«¤â½Ð±é¤·¡¢·ëÀ®¤Î·Ð°Þ¤äº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥¶¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¥Ð¥ó¡¦¥Ð¥ó¡¦¥Ð¥ó¡×¡ÖÍ¼ÍÛ¤¬µã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤¢¤Î»þ·¯¤Ï¼ã¤«¤Ã¤¿¡×¤Î¥á¥É¥ì¡¼¡¢¥½¥í¶Ê¡Ö³¹¤ÎÅô¤ê¡×¡¢¤½¤·¤ÆºæÀµ¾Ï to MAGNETS¤È¤·¤Æ¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¡õ¥É¥é¥´¥ó¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¢£ÊüÁ÷Í½Äê
ÊüÁ÷¡§9·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë ¸á¸å10:00¡Á10:45 ¡ãNHKÁí¹ç¡ä
ºÆÊüÁ÷¡§9·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë ¸áÁ°0:35¡Á1:20 ¡ãNHKÁí¹ç¡ä
½Ð±é¡§ºæÀµ¾Ï¡¢ÂçÀôÍÎ¡¢ºæÀµ¾Ï to MAGNETS
VTR½Ð±é¡§°æ¾å½ç
³Ú¶Ê¡§¡Ö¥¶¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥¹SONGS¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡×¡Ö³¹¤ÎÅô¤ê¡×¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¡õ¥É¥é¥´¥ó¡×
