高さ30センチのDXパフェが登場！ ジョナサンがニュージーランドの国民的アイスクリームとコラボ
ジョナサンでは4日から10月22日まで、『ホーキーポーキーアイスクリーム＆甘熟王バナナ』スイーツと『秋の香ばし彩りごはん』フェアを展開する。
【写真】高さ30センチ！インパクト大なDXパフェ
今回、ニュージーランドの国民的アイスクリームと濃厚な甘さが特徴のバナナ、2つの主役級素材を使った秋の特別スイーツが登場。また、“一度で二度おいしい”焼きめしの出汁茶漬けや、たまごをディップして味変を楽しむお月見ハンバーグなど、秋の新メニューを展開する。
■メニュー詳細
『ホーキーポーキー＆甘熟王バナナのバナナスプリット』879円
昔ながらの自家製カスタードプリンを使った、懐かしくて新しいバナナスプリット。たっぷりのホイップクリームで仕上げた、甘いもの好きにはたまらない究極のサンデー。
『ホーキーポーキー＆甘熟王バナナのジョナパフェDX（デラックス）』1429円
ホーキーポーキーアイスクリームを2個使用した、高さ約30センチのDXパフェ。最下層のほろ苦いコーヒーセリーが全体の味を引き締め、アイスクリームとバナナの甘さが引き立つぜいたくパフェとなっている。
『ホーキーポーキー＆甘熟王バナナのジョナパフェ』989円
『ホーキーポーキー＆甘熟王バナナのミニパルフェ』549円
『ホーキーポーキー＆甘熟王バナナのキャラメルパンケーキ』769円
『炙り鮭ハラスといくらの出汁茶漬け+おつまみカキフライ膳』1759円
だし醤油で味付けしたご飯に、きのこと炙り鮭ハラスをのせ、オーブンで焼きめしに。いくらをトッピングして、最初はそのまま、次は出汁茶漬けで二度楽しめる。
『炭火焼肉のお月見ハンバーグ+ライス・かぼちゃとキャロットラぺのサラダセット』1484円
ふっくらジューシーなハンバーグに炭火焼き牛肉をトッピングした焼肉風ハンバーグ。たっぷりのもやしを添えて、卵黄につけながら味変も楽しめる。
『炙り鮭ハラスといくら、本まぐろの三色丼（みそ汁・惣菜つき）』1539円
本まぐろの赤身と脂の乗った鮭ハラスは相性抜群、いくらもトッピングしたぜいたくな三色丼。
『ちいさないくらごはん』659円
『かぼちゃとキャロットラペのサラダ』373円
『じゃがバター』219円
『あったか焼きいもとひんやりバニラアイス』373円
※価格は全て税込
【写真】高さ30センチ！インパクト大なDXパフェ
今回、ニュージーランドの国民的アイスクリームと濃厚な甘さが特徴のバナナ、2つの主役級素材を使った秋の特別スイーツが登場。また、“一度で二度おいしい”焼きめしの出汁茶漬けや、たまごをディップして味変を楽しむお月見ハンバーグなど、秋の新メニューを展開する。
『ホーキーポーキー＆甘熟王バナナのバナナスプリット』879円
昔ながらの自家製カスタードプリンを使った、懐かしくて新しいバナナスプリット。たっぷりのホイップクリームで仕上げた、甘いもの好きにはたまらない究極のサンデー。
『ホーキーポーキー＆甘熟王バナナのジョナパフェDX（デラックス）』1429円
ホーキーポーキーアイスクリームを2個使用した、高さ約30センチのDXパフェ。最下層のほろ苦いコーヒーセリーが全体の味を引き締め、アイスクリームとバナナの甘さが引き立つぜいたくパフェとなっている。
『ホーキーポーキー＆甘熟王バナナのジョナパフェ』989円
『ホーキーポーキー＆甘熟王バナナのミニパルフェ』549円
『ホーキーポーキー＆甘熟王バナナのキャラメルパンケーキ』769円
『炙り鮭ハラスといくらの出汁茶漬け+おつまみカキフライ膳』1759円
だし醤油で味付けしたご飯に、きのこと炙り鮭ハラスをのせ、オーブンで焼きめしに。いくらをトッピングして、最初はそのまま、次は出汁茶漬けで二度楽しめる。
『炭火焼肉のお月見ハンバーグ+ライス・かぼちゃとキャロットラぺのサラダセット』1484円
ふっくらジューシーなハンバーグに炭火焼き牛肉をトッピングした焼肉風ハンバーグ。たっぷりのもやしを添えて、卵黄につけながら味変も楽しめる。
『炙り鮭ハラスといくら、本まぐろの三色丼（みそ汁・惣菜つき）』1539円
本まぐろの赤身と脂の乗った鮭ハラスは相性抜群、いくらもトッピングしたぜいたくな三色丼。
『ちいさないくらごはん』659円
『かぼちゃとキャロットラペのサラダ』373円
『じゃがバター』219円
『あったか焼きいもとひんやりバニラアイス』373円
※価格は全て税込