『ホーキ―ポーキーアイスクリーム&amp;甘熟王バナナ』スイーツ＆『秋の香ばし彩りごはん』フェア

　ジョナサンでは4日から10月22日まで、『ホーキーポーキーアイスクリーム＆甘熟王バナナ』スイーツと『秋の香ばし彩りごはん』フェアを展開する。

【写真】高さ30センチ！インパクト大なDXパフェ

　今回、ニュージーランドの国民的アイスクリームと濃厚な甘さが特徴のバナナ、2つの主役級素材を使った秋の特別スイーツが登場。また、“一度で二度おいしい”焼きめしの出汁茶漬けや、たまごをディップして味変を楽しむお月見ハンバーグなど、秋の新メニューを展開する。

■メニュー詳細

『ホーキーポーキー＆甘熟王バナナのバナナスプリット』879円

昔ながらの自家製カスタードプリンを使った、懐かしくて新しいバナナスプリット。たっぷりのホイップクリームで仕上げた、甘いもの好きにはたまらない究極のサンデー。

『ホーキーポーキー＆甘熟王バナナのジョナパフェDX（デラックス）』1429円

ホーキーポーキーアイスクリームを2個使用した、高さ約30センチのDXパフェ。最下層のほろ苦いコーヒーセリーが全体の味を引き締め、アイスクリームとバナナの甘さが引き立つぜいたくパフェとなっている。

『ホーキーポーキー＆甘熟王バナナのジョナパフェ』989円

『ホーキーポーキー＆甘熟王バナナのミニパルフェ』549円

『ホーキーポーキー＆甘熟王バナナのキャラメルパンケーキ』769円

『炙り鮭ハラスといくらの出汁茶漬け+おつまみカキフライ膳』1759円

だし醤油で味付けしたご飯に、きのこと炙り鮭ハラスをのせ、オーブンで焼きめしに。いくらをトッピングして、最初はそのまま、次は出汁茶漬けで二度楽しめる。

『炭火焼肉のお月見ハンバーグ+ライス・かぼちゃとキャロットラぺのサラダセット』1484円

ふっくらジューシーなハンバーグに炭火焼き牛肉をトッピングした焼肉風ハンバーグ。たっぷりのもやしを添えて、卵黄につけながら味変も楽しめる。

『炙り鮭ハラスといくら、本まぐろの三色丼（みそ汁・惣菜つき）』1539円

本まぐろの赤身と脂の乗った鮭ハラスは相性抜群、いくらもトッピングしたぜいたくな三色丼。

『ちいさないくらごはん』659円

『かぼちゃとキャロットラペのサラダ』373円

『じゃがバター』219円

『あったか焼きいもとひんやりバニラアイス』373円

※価格は全て税込