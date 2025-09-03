佐々木朗希 正念場でもある4度目のリハビリ登板は初回に2被弾で5回4失点 指揮官は佐々木ローテ復帰に対し言及「登板を終えて判断をします」
◇マイナーリーグ シュガーランド5-2オクラホマシティ(日本時間3日、コンステレーションフィールド)
ドジャースの佐々木朗希投手の4度目のリハビリ登板は5回4失点の成績となりした。
現在チームは大谷翔平選手、山本由伸投手、クレイトン・カーショー投手、タイラー・グラスノー投手、ブレイク・スネル投手、エメ・シーハン投手と6人の先発ローテーションで回しています。
ロバーツ監督はここに佐々木投手が戻れる可能性はと問われると「わかりません。今日マイナーの試合で5回75球投げる予定。ただ、先発投手陣は良い投球をしていますので、今日の登板後にどうなるかは分かりません。まずは今日の試合をしっかり投げて、ケガ無しで登板を終えて、その後に判断をします」とコメントしていました。
ここまで、3度の登板で無失点投球は0とアピール不足が続いています。
4度目のこの日は、初回に2つアウトを奪うも、死球で1塁に走者を置いた場面で4番に2ランホームランを被弾。さらに続く打者に四球を出すと、ジョン・シングルトン選手に94.4マイル(約152キロ)の高めのストレートをライトスタンドへ運ばれ、初回から4得点奪われます。
その後はヒットや四球で走者は出すも無失点に抑え、4回はわずか7球で三者凡退に抑えました。立て直したものの初回の失点が響き、佐々木投手は5回69球を投げ、被安打3、2奪三振、4失点の成績。チームも敗れ佐々木投手に黒星が付きました。