◇マイナーリーグ シュガーランド5-2オクラホマシティ(日本時間3日、コンステレーションフィールド)

ドジャースの佐々木朗希投手の4度目のリハビリ登板は5回4失点の成績となりした。

現在チームは大谷翔平選手、山本由伸投手、クレイトン・カーショー投手、タイラー・グラスノー投手、ブレイク・スネル投手、エメ・シーハン投手と6人の先発ローテーションで回しています。

ロバーツ監督はここに佐々木投手が戻れる可能性はと問われると「わかりません。今日マイナーの試合で5回75球投げる予定。ただ、先発投手陣は良い投球をしていますので、今日の登板後にどうなるかは分かりません。まずは今日の試合をしっかり投げて、ケガ無しで登板を終えて、その後に判断をします」とコメントしていました。

ここまで、3度の登板で無失点投球は0とアピール不足が続いています。

4度目のこの日は、初回に2つアウトを奪うも、死球で1塁に走者を置いた場面で4番に2ランホームランを被弾。さらに続く打者に四球を出すと、ジョン・シングルトン選手に94.4マイル(約152キロ)の高めのストレートをライトスタンドへ運ばれ、初回から4得点奪われます。

その後はヒットや四球で走者は出すも無失点に抑え、4回はわずか7球で三者凡退に抑えました。

立て直したものの初回の失点が響き、佐々木投手は5回69球を投げ、被安打3、2奪三振、4失点の成績。チームも敗れ佐々木投手に黒星が付きました。