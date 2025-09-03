お笑いコンビ・ジェラードンのかみちぃさんが、映画「マインクラフト／ザ・ムービー」デジタル配信／4K UHD、ブルーレイ&DVDリリース記念イベントに出席しました。



【写真を見る】 【 ジェラードン・アタック西本 】 肉離れでイベントにリモート出演 「プロレスのネタを1週間で20回やった」 現在は「家の中をハイハイ」



ジェラードンの相方・アタック西本さんはイベント前日、自身のXに右足へサポーターを巻き、車椅子に乗った写真を投稿。肉離れを起こしたことを報告しており、この日はリモートで参加しました。





かみちぃさんは、西本さんが肉離れを負った経緯について“昼の公演でネタ中に、急に相方の様子がおかしくなりまして。(西本さんが)「へやっ！」っていう声を上げまして。たまたまネタの設定がプロレスラーで、役に入り込み過ぎて「へやっ！」って言ったのかなと思ったら、袖にはけてきたときに、本当の試合終わりみたいな。「ダメだ、立ってられない」って“と説明。その後、肉離れと判明したことを明かしました。





リモート参加した西本さんは元気そうな表情を見せ、“その日はいつもより激しく動いたら、肉離れを起こしました。プロレスのネタをこの1週間で20回くらいやったんです“と話し、“痩せます！“と宣言。体重による負担もあったことを説明しました。

さらに西本さんは“今は家の中をハイハイで歩いている“と明かし、ジェラードンの赤ちゃんネタに向け、かみちぃさんは“もっとハイハイがうまくなってるかも“と笑いを誘いました。





イベントでは、かみちぃさんが当初2人で踊る予定だったダンスを1人で披露するなど、PRに奮闘。

声の吹き替え仕事について聞かれると、かみちぃさんは“めちゃくちゃやりたい。声のお仕事やりたいです。実はいろんな声を出せますよということを知ってもらいたい“と意欲的にアピールしました。







【担当：芸能情報ステーション】