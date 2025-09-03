ココリコ・遠藤の妻、家族で満喫した北海道旅行「どこに行っても父との思い出ばかり」

お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・まさみさんが2日に自身のアメブロを更新。家族で満喫した北海道旅行についてつづった。

この日、まさみさんは宿泊先について「新千歳空港から約90分 ホテル敷地内にスキー場、遊園地、ゴルフ場、プールがある『ルスツリゾート』」と紹介。「ぜーーんぶホテル内にあるから便利 遊園地は約50個以上もアトラクションがあって小さい子から大人まで楽しめた！」と魅力を伝えた。

続けて、敷地内の遊園地を訪れ「長男君は、絶叫タワーに初挑戦」「次男君は絶叫系が大好きでこの、前からも後ろからも一周まわる日本最大級の回転コースターに3回も乗ってたよ！！！」と息子達の様子を明かし「一緒に乗ったパパママが倒れそうだった」とコメント。「涼みに北海道に行ったのに連日35℃超えでめーっちゃ暑かったけど家族で北海道楽しめたー！！」と大満足な様子でつづった。

また「北海道は父が体調崩すまでは毎年家族旅行に行っていてカニを食べたなぁ どこに行っても父との思い出ばかり」と回想。最後に「北海道で食べたもの全部美味しかったけど私的にはお菓子がめちゃくちゃ美味しかった」と明かし「両方とも家族で取り合いになって大量に買ってくれば良かったって後悔してる」と購入した土産品を紹介し、ブログを締めくくった。