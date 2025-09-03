カードゲームにも侍ジャパンが登場！ ドリームオーダー「プレミアムブースター『侍ジャパン』」9月6日発売！
株式会社ブシロードから発売されている「プロ野球カードゲームDREAM ORDER」（略してドリオ）。監督となって選手を起用し、自分だけの「ドリームオーダー」で対戦したり、好きな選手のカードをコレクションしたりして楽しむことができるプロ野球ファン必見のカードゲーム。
そんなドリオからついに、侍ジャパンが登場！
9月6日（土）に発売されることが決定した「プレミアムブースター『侍ジャパン』」は、普段とは異なり日本代表のユニフォームを着用した選手たちが収録されており、コレクション性を重視した内容となっている。
1パック3枚入りだが、基本はすべてがUR（ウルトラレア）使用という豪華版。ホーム・ビジターのユニフォームをモチーフにした新規レアリティSJR（侍ジャパンレア）や侍ジャパンロゴが入った豪華なレアリティSJSP（侍ジャパンスペシャル）といった集めたくなる高レアリティも収録されている。
また収録される選手たちの効果も強力だが簡潔でわかりやすく、このパックをきっかけにドリオをはじめやすい仕様にもなっているので、経験者はもちろん、初心者監督にも超オススメのパックだ！！！
【#ドリオ 新カード紹介】- プロ野球カードゲーム ドリームオーダー公式 (@dreamorder_tcg) August 18, 2025
公式YouTubeチャンネルやXでは収録されるカードの情報が少しずつ公開されているので、こちらも要チェックだ！ 推し選手の侍ジャパンユニフォーム姿のカードをぜひゲットしよう！！！
商品情報：https://dreamorder.com/products/pb01
（Written by 大井川鉄朗）
