熱帯低気圧 a

2025年9月3日13時20分発表 気象庁

3日12時の実況

種別 熱帯低気圧

大きさ -

強さ -

存在地域 南大東島の南東約150km

中心位置 北緯24度50分 (24.8度)

東経132度10分 (132.2度)

進行方向、速さ 北北西 25 km/h (14 kt)

中心気圧 1006 hPa

中心付近の最大風速 15 m/s (30 kt)

最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)

4日0時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 奄美大島の東南東約120km

予報円の中心 北緯27度50分 (27.8度)

東経130度30分 (130.5度)

進行方向、速さ 北北西 30 km/h (17 kt)

中心気圧 1002 hPa

中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)

最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)

予報円の半径 100 km (55 NM)

4日12時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 屋久島の西約40km

予報円の中心 北緯30度20分 (30.3度)

東経130度05分 (130.1度)

進行方向、速さ 北 25 km/h (13 kt)

中心気圧 1002 hPa

中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)

最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)

予報円の半径 130 km (70 NM)

5日9時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 西日本

予報円の中心 北緯34度30分 (34.5度)

東経134度10分 (134.2度)

進行方向、速さ 北東 30 km/h (15 kt)

中心気圧 1000 hPa

最大風速 18 m/s (35 kt)

最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)

予報円の半径 240 km (130 NM)

6日9時の予報

種別 温帯低気圧

強さ -

存在地域 日本の東

予報円の中心 北緯35度55分 (35.9度)

東経145度20分 (145.3度)

進行方向、速さ 東 45 km/h (23 kt)

中心気圧 996 hPa

最大風速 20 m/s (40 kt)

最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)

予報円の半径 310 km (165 NM)



■九州南部・奄美の今後

2025年9月3日11時36分 鹿児島地方気象台発表

南大東島の南南東約２２０キロの海上にある熱帯低気圧は、今後１２時間以内に台風となり、４日にかけて九州南部・奄美地方に接近する見込みです。なお、台風の進路によっては、九州南部・奄美地方では４日にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。

［気象概況］

熱帯低気圧は、３日９時には南大東島の南南東約２２０キロにあって、１時間におよそ２５キロの速さで北北西へ進んでいます。

熱帯低気圧は、今後発達しながら北北西へ進み、１２時間以内に台風となり、４日にかけて九州南部・奄美地方に接近する見込みです。

九州南部では、４日夜遅くにかけて台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込み大気の状態が非常に不安定となるでしょう。



［雨の予想］

九州南部・奄美地方では３日昼過ぎから４日夜のはじめ頃にかけて局地的に雷を伴い非常に激しい雨や激しい雨が降り、大雨となるおそれがあります。雨雲が予想以上に発達した場合や激しい雨が同じ場所で降り続いた場合には、大雨警報を発表する可能性があります。

３日に予想される１時間降水量は多い所で、

宮崎県 ３０ミリ

鹿児島県（奄美地方を除く） ３０ミリ

奄美地方 ３０ミリ

４日に予想される１時間降水量は多い所で、

宮崎県 ５０ミリ

鹿児島県（奄美地方を除く） ４０ミリ

奄美地方 ３０ミリ

３日１２時から４日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

宮崎県 １５０ミリ

鹿児島県（奄美地方を除く） １２０ミリ

奄美地方 １００ミリ

その後、４日１２時から５日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

宮崎県 １００ミリ

鹿児島県（奄美地方を除く） ５０ミリ

奄美地方 ３０ミリ



［風の予想］

九州南部・奄美地方では４日にかけて強い風が吹くでしょう。

３日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

奄美地方 １５メートル （２５メートル）

４日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

宮崎県 １５メートル （２５メートル）

鹿児島県（奄美地方を除く） １８メートル （２５メートル）

奄美地方 １８メートル （２５メートル）



［波の予想］

九州南部・奄美地方の沿岸の海域では４日にかけてうねりを伴った高波となる所があるでしょう。

３日に予想される波の高さ

宮崎県 ２メートル うねりを伴う

鹿児島県（奄美地方を除く） ２メートル うねりを伴う

奄美地方 ３メートル うねりを伴う

４日に予想される波の高さ

宮崎県 ３メートル うねりを伴う

鹿児島県（奄美地方を除く） ３メートル うねりを伴う

奄美地方 ３メートル うねりを伴う



［防災事項］

注意事項：土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水、強風、うねりを伴った高波、落雷、竜巻などの激しい突風

発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

