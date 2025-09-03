¡ÖÁé¤»¤Þ¤·¤¿¡©¡×¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¡¢Æó¤ÎÏÓ¡õ¥Ç¥³¥ë¥ÆºÝÎ©¤Ä¥É¥ì¥¹»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡ª ¡Ö¤¤¤Ä¸«¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¡×
ÇÐÍ¥¤Î¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¤µ¤ó¤Ï9·î3Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¹õ¤¤¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¡¢Æó¤ÎÏÓ¡õ¥Ç¥³¥ë¥ÆºÝÎ©¤Ä¥É¥ì¥¹»ÑÈäÏª¡ª
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ö¤¹¤Æ¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¸«¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÌ¥ÎÏ¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ä¡¢¡ÖºÙ¤¤¤è¡Á¡×¡ÖÁé¤»¤Þ¤·¤¿¡©¡×¡Ö±ÉÍÜ¤Ä¤±¤Æ¤Í¡×¤È¿´ÇÛ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:¸Å¸¶ Èþºé)
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¡¢Æó¤ÎÏÓ¡õ¥Ç¥³¥ë¥ÆºÝÎ©¤Ä¥É¥ì¥¹»ÑÈäÏª¡ª
¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¯¤À¤ê¤ß¤Á #JRA #Ãæµþ¶¥ÇÏ¾ì #É½¾´¼° ¤¿¤¯¤µ¤ó¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1ËÜ¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¹õ¤¤¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¤Û¤Ã¤½¤ê¤È¤·¤¿Æó¤ÎÏÓ¤äÈþ¤·¤¤¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ë¤Ã¤³¤ê¤È¤Û¤Û¾Ð¤à»Ñ¤¬¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ö¤¹¤Æ¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¸«¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÌ¥ÎÏ¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ä¡¢¡ÖºÙ¤¤¤è¡Á¡×¡ÖÁé¤»¤Þ¤·¤¿¡©¡×¡Ö±ÉÍÜ¤Ä¤±¤Æ¤Í¡×¤È¿´ÇÛ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈþµÓ²á¤®¤£¡Á¡ª¡×¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï7·î19Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê³Ú¤·¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢À©Éþ»Ñ¤òÈäÏª¡£¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÈþµÓ²á¤®¤£¡Á¡ª¡×¡Ö¸½Ìò¤Ç¤¹¤ä¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¥Á¥ã¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
(Ê¸:¸Å¸¶ Èþºé)