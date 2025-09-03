中目黒のスタバ「ロースタリー 東京」に秋が到来！秋の味覚たっぷりの豪華アフタヌーンティーも見逃せない
東京・中目黒の「スターバックス リザーブ ロースタリー 東京」のFallシーズンが、2025年9月5日（金）よりスタート。
今年の秋は「ウイスキー バレルエイジド コーヒー」に焦点を当て、注目の新作メニューが登場します。
秋の味覚で彩った、ティーと楽しむアフタヌーンティー「ロースタリー パスティッチーニ フライト」も必食ですよ！
「スターバックス リザーブ ロースタリー 東京」に秋シーズンが到来
今年の秋、スターバックス リザーブ ロースタリー 東京が主役として打ち出すのは「ウイスキー バレルエイジド コーヒー」。
ウイスキーの樽（バレル）にコーヒーの生豆を詰めて寝かし、熟成（エイジド）させることで生豆にウイスキーの風味を移したコーヒーで、開業以来高い人気を誇るロースタリー 東京のシグネチャーコーヒーです。
そんなコーヒー豆を使用した、秋を存分に楽しむアレンジメニューが登場。ロースタリー 東京らしい、コーヒー豆のこだわりと季節を祝福するような想いを込めたビバレッジがお目見えします。
“ウイスキー バレルエイジド コーヒー”を活かしたラインナップが登場
「金胡麻 プラリネ ラテ」（店内利用：税込1200円）は、ロースタリー 東京を代表するブレンド「東京 ロースタリー マイクロブレンド」の香りから着想を得て、アーモンドとヘーゼルナッツのまろやかなソースに香ばしい金胡麻を合わせた、秋にぴったりのラテ。
ブレンドの風味の特徴でもある胡麻と伊予柑を活かし、胡麻の「岩おこし」と伊予柑ピールを添えて提供されます。
ウイスキー樽で熟成させたコーヒー豆から丁寧に抽出した「ウイスキー バレルエイジド コーヒー」にミルクを重ね、いちじく風味のシロップでほのかな甘みを添えた「バレルエイジド コーヒー牛乳 いちじく味」（店内利用：税込1200円／持ち帰り：税込1178円）。
芳醇な香りとまろやかな口あたりに、いちじくフレーバーシロップがゆったりと溶け込むそうですよ。
「ウイスキー バレルエイジド コーヒー」に、フルーティーでほのかにベリーのような酸味が魅力のルビーチョコレートフレーバーシロップのホイップクリームを重ねた、「バレルエイジド ルビー チョコレート クリーム」（店内利用：税込1300円／持ち帰り：税込1276円）にも注目を。
香りと力強いコクに、繊細な甘みと心地よく爽やかな酸味が溶け合うといいます。ひと口ごとに深まる余韻を楽しんで。
2階のティバーナ バーには、「もみじ ほうじ茶 ブリュレ ラテ」（店内利用：税込1200円）が登場。
「TEAVANA 加賀 棒 ほうじ茶」に、もみじ茶のパウダーやもみじエキスを合わせたメープルシロップを加えた秋にぴったりのティーラテです。
ミルクの表面に黒糖カソナードを浮かべて、バーナーでキャラメリゼ。パリッと割れるブリュレがほうじ茶の香ばしさと調和し、口に運ぶたびに秋の訪れが感じられそうですよ。
3階のアリビアーモ バーでは、「ウイスキー バレルエイジド コーヒー」をゼリーに仕立て、焼き芋ペーストを合わせたデザートカクテルをフローズンスタイルに仕上げた「アリビアーモ フローズン 焼き芋 with バレルエイジド コーヒージェリー」（店内利用のみ：税込2200円）や…
ノンアルコールの「バレルエイジド マティーニ（スピリット フリー）」（店内利用のみ：税込2400円）が登場します。
秋のアフタヌーンティーにも注目
プリンチならではの秋らしい食材が彩るアフタヌーンティー「ロースタリー パスティッチーニ フライト」が、今年も登場！
リンゴやカボチャ、松ぼっくりなど見た目からも秋の味覚を感じられるドルチェ3種と、こだわりのバーガーがお目見えします。
さらに今年は、TEAVANAの風味豊かなティーを2杯楽しめるのだとか。気になる方はぜひ予約してみてくださいね。
「ロースタリー パスティッチーニ フライト」詳細
セット内容：ドルチェ8種、セイボリー2種、ティー2杯（1杯目はルワンダ ブラック ティー、2杯目から3種類の中からおひとつをお選び頂けます）
取り扱い店舗：スターバックス リザーブ ロースタリー 東京 TEAVANA バー（2階）
販売期間：2025年9月5日 （金）〜 ※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります。
販売時間：13:00〜、15:00〜、17:00〜(90分入れ替え制) ※なくなり次第終了
料金：平日 税込6400円、土日祝 税込7200円 ※店内利用のみ
予約ページ：https://www.tablecheck.com/shops/starbucks-reserve-roastery/reserve
※商品はなくなり次第終了。※1日の提供数には限りがあります。
スターバックス リザーブ ロースタリー 東京 公式サイト
https://www.starbucks.co.jp/reserve/roastery/
参照元：スターバックスコーヒージャパン株式会社 プレスリリース
