²¥¤ê¹ç¤¤¤Î·ö²Þ¤Ç¥Þ¥ë¥»¥¤¥æÄÉÊü¤Î¥é¥Ó¥ª¤È¥í¥¦¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÇÁá¤¯¤â¡ÈºÆÀï¡É¤Ø
Àè·î¡¢U-21¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥í¥¦¤È²¥¤ê¹ç¤¤¤Î·ö²Þ¤ò¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½MF¥¢¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥é¥Ó¥ª¡£Æó¿Í¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤«¤é¡ÖÍÆÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¹Ô°Ù¡×¤ÈÃÆ³¯¤µ¤ì¤ÆÂàÃÄ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
Á°¼Ô¤Ï8·îÈ¾¤Ð¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥»¥ê¥¨A¤Î¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥é¥Ó¥ª¤â1Æü¡¢Æ±¥ê¡¼¥°¤ÎAC¥ß¥é¥ó¤Ø¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
·ÀÌó¤Ï2028Ç¯²Æ¤Þ¤Ç¤Î3Ç¯·ÀÌó¤Ç¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥«¥¤¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ÜÀÒ¶â¤ÎÁí³Û¤Ï1000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó17²¯2000Ëü±ß¡Ë¤Û¤É¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥í¥¦¤ÈÆ±¤¸¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÅöÁ³Æó¿Í¤Î¡ÈºÆÀï¡É¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¥í¥¦¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤È¡¢¥é¥Ó¥ª¤¬ÆþÃÄ¤·¤¿¥ß¥é¥ó¤¬ÂÐÀï¤¹¤ëÆü¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥¤¥¯ÌÀ¤±¤¹¤°¤Î¸½ÃÏ»þ´Ö9·î14Æü¡£
Î¾¥¯¥é¥Ö¤È¤â¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥¤¥¯Ãæ¤Ï¸ø¼°Àï¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Æó¿Í¤ÎºÆ²ñ¤Ï¼¡Àá¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁá¤¤¥é¥Ó¥ª¤È¥í¥¦¤ÎºÆ²ñ¤Ë¡¢X¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡Ö¥é¥¦¥ó¥É2¡ª¥Õ¥¡¥¤¥È¡ª¡×¡Ö2Ëç¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤¬½Ð¤ë¡×¡ÖÈà¤é¤Î´ÆÆÄ¤Ï¤³¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÈà¤é¤ò»î¹ç¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Í¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¥ê¡¼¥°Àï³«Ëë¤«¤é2»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¥ß¥é¥ó¡¢¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤È¤â¤Ë1¾¡1ÇÔ¤Ç¾¡ÅÀ3¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨½é¤ÎÏ¢¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹Î¾¥Á¡¼¥à¤ÎÂÐÀï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤¤³¤Î»î¹ç¡£
ºÇ°¤Î·Á¤Ç¥Á¡¼¥à¤òµî¤Ã¤¿¡Ö·ö²ÞÊÌ¤ì°ÜÀÒ¡×7Áª
¥é¥Ó¥ª¤È¥í¥¦¤ÏÏÂ²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£Æó¿Í¤ÎºÆ²ñ¤ËÃíÌÜ¤À¡£