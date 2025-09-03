川崎麻世、別所哲也の還暦パーティーで藤原紀香、神田うのらと豪華ショット「こりゃ美男と美女」「スゴイメンバー」「素敵」
俳優の川崎麻世（※崎＝たつさき、62）が2日、自身のインスタグラムを更新。俳優・別所哲也（60）の還暦バースデーパーティーに参加した様子を公開し、藤原紀香（54）、神田うの（50）、大黒摩季（55）、長谷川初範（70）らとの華やかな集合ショットが反響を呼んでいる。
【写真】「スゴイメンバー」藤原紀香、長谷川初範、神田うのらと豪華ショットを披露した川崎麻世
川崎は「別所哲也くん還暦バースデーパーティーで、藤原紀香ちゃん、神田うのちゃん、大黒摩季さん、長谷川初範さんと再会出来て80年代のディスコミュージックに合わせて踊ったよ」と投稿。藤原、長谷川、神田との4ショットや、大黒、藤原との乾杯ショットを披露し、華やかな集まりの様子を伝えた。
さらに「うのちゃんからまだキレキレで踊れるじゃんと言われたよ」とユーモアを添え、会場の盛り上がりを伝えている。
コメント欄には「こりゃ美男と美女」「スゴイメンバー」「まさにトレンド時代を作って来た方ばかり」「豪華 皆さん素敵」などの声が寄せられ、レアな再会ショットに注目が集まっている。
