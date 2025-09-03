◇プロ野球セ・リーグ 巨人4ー1ヤクルト（2日、京セラドーム）

8回のマウンドに上がった巨人の大勢投手は1アウト1、2塁のピンチを背負います。しかし、このとき大勢投手の頭にあったのは「今マウンドに上がってきたという感じで。誰かが作ったピンチで上がってきたというくらいに、自分に言い聞かせながら投げてました」という考えでした。

「（甲子園の時は）雰囲気にのまれてる感じがして、力んでいた部分があった。きょうは力まないで、コースをしっかりついて行こうという感じで投げていた。感覚的には甲子園よりよかった」と振り返った大勢投手。

毎試合、ランナーを出しても力まず、冷静でいられるように心がけていて、この日も「ピンチも作ったけど、不運なヒットもありましたし、もっと細かい内容の方に考えを持っていきたいなと思います」と前向きな姿勢を見せていました。

ここまで53試合に登板している大勢投手。1年目に打ち立てたキャリアハイの57試合まであと少し。負けられない戦いが続く中、疲労具合を聞かれると、「疲れてますけど･･･」と一言。「どのチームのピッチャーも疲れてくる時期。暑いので、それはみんな一緒。こういうときに結果出せる選手がプロの中でも一流やと思うんで、1日1日ベストを尽くせるようにやりたいなと思います」と口にしました。