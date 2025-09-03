BTSが立った聖地でも公演へ…LE SSERAFIM、初の北米ツアーに向け意気込み「カッコいい姿をお見せする」

LE SSERAFIMが9月4日から待望の北米ツアーをスタートさせる。

LE SSERAFIMは「2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT' IN NORTH AMERICA」で初の北米ツアーに挑む。

日本時間9月4日のニューアーク公演を皮切りに、6日にシカゴ、9日にグランドプレーリー、13日にイングルウッド、15日にサンフランシスコ、18日にシアトル、21日にラスベガス、24日にメキシコシティを巡る。特に6都市の公演がすでに完売しており、北米におけるLE SSERAFIMの圧倒的な存在感を証明した。

（写真＝SOURCE MUSIC）LE SSERAFIM

所属事務所SOURCE MUSICを通じて、メンバーたちは「昨年『2024 MTV Video Music Awards』などを通じてアメリカでパフォーマンスを披露する機会が多くありましたが、どれも幸せな思い出として残っています。今回、自分たちのコンサートで再び戻ってくることができてワクワクしています。カッコいい姿をお見せしたいです」と期待を語った。

特にアメリカで長く暮らしていたユンジンは「今回の北米ツアーは大きな意味があります。故郷でコンサートを行うのは初めてで、これまで応援してくれた家族や友人の前でステージに立てることが本当に嬉しいです。この旅を支えてくれたFEARNOT（LE SSERAFIMのファン）の皆さんに感謝します」と感慨深げに語った。

今回の北米ツアーは発表当初から大きな注目を集めていた。BTSが公演を行ったニューアークのプルデンシャル・センターや、7〜8月にレディー・ガガが公演したイングルウッドのKia Forum、さらに11月にラッパーのDoechiiが公演予定のサンフランシスコ・ビル・グレアム・シビックオーディトリウムを含む6都市の公演チケットはすべて完売し、期待が高まっている。

◇LE SSERAFIMとは？

BTSらを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。