ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は３日、大麻を含む植物片を所持したとして警視庁は３日、麻薬取締法違反の疑いで、俳優の清水尋也容疑者を逮捕したことを速報した。

清水容疑者は、４歳上の兄で俳優の清水尚弥の関係者にスカウトされ２０１２年にデビュー。オーディションで選ばれた映画「渇き。」（１４年）では壮絶ないじめを受ける少年、「ソロモンの偽証」（１５年）では不良中学生役で注目を集めた。映画「東京リベンジャーズ」シリーズには、主要キャストのひとり・半間修二役で出演している。若手の演技派俳優として数多くのドラマ・映画で存在感を発揮してきた。

清水容疑者は現在、７日に最終話が放送されるＴＢＳ系ドラマ「１９番目のカルテ」（日曜・午後９時）に内科専攻医役でレギュラー出演している。

このニュースを総合司会を務める同局の安住紳一郎アナウンサーは「速報です。俳優の清水尋也容疑者、２６歳が麻薬取締法違反の疑いで逮捕されたことがわかりました」と伝えた、番組では、清水容疑者が乗ったとみられる白いワゴン車が警視庁本部に入った映像を放送し「清水容疑者を乗せた車は午前６時半ごろ、警視庁本部に入りました。清水容疑者の様子を確認することはできませんでしたが、警視庁の薬物銃器対策課が逮捕したということです」と速報した。