バドミントン女子ダブルスの志田千陽選手と松山奈未選手のシダマツペアが、銅メダル獲得で有終の美を飾った世界選手権を終え、2日に帰国しました。そしてシダマツペアとして最後の会見に臨み、ペア解消を迎えた心境を語りました。

志田選手は、まずペアの松山選手に対し「この11年間苦しい思いをたくさんさせてしまったことが多かったと思うんですけど、逃げずに一緒になって目標に向かって走り続けてくれたのは一番感謝しているところ」と述べました。また「五輪が終わってここに来るまで、今までにない経験や難しさが、近くにいて苦しそうにしている姿を見て何もできなかった時もあったかもしれなかったんですけど、ここまで一緒に戦ってくれてありがとうという気持ち。私の中ではシダマツのダブルスは楽しかったので、いろいろな経験をさせてくれて楽しいダブルスを教えてくれてありがとうという気持ちでいっぱいです」と語りました。

そして志田選手は、ペアでのプレーが最後となった準決勝の試合中に、名残惜しさから「20対12の時に、最後声を掛け合って目を合わせて入るんですけど、これが最後になるかもしれない時に、まだ試合が終わっていないのに諦めているつもりではないけど涙がこみ上げるものがあったりして。『本当に終わりなんだ』という実感がすごく湧きましたし、終わったあと最後に会場に向けてお辞儀している時も『最後なんだな』と思いました」と感情的になっていたことを明かしました。

それでも志田選手は「コートの中では2人でいいプレーができたら笑顔で目を合わせて、声を出して向かっていく姿勢も、最後シダマツならではだなと思ってやっていました」と切り替え、自分たちらしさを見せて戦い抜いたことに誇りを見せました。

そして銅メダルという結果については悔しさもあるようで「パリ五輪までシダマツとして全力で走りきって。パリ五輪が終わってからここまでもう1回腹をくくり直して走りきったんですけど、やっぱり世界一を目指した中でそこに届かなかったという部分では、改めて難しさを感じた最後の大会ではあった。まだ2人とも引退ではないので、今まで11年間本当にいろいろな経験をしてきたので、今度はそれぞれになりますが、お互いまた上を目指してもっと違う景色を見ながらお互いを刺激し合いながらやっていけたらいいのかなと思っています」と今回の悔しさやこれまでの経験を糧に更なる成長を誓いました。