「『はじめてのおつかい』ねこの場合頼んでいない物を届けてくれる。頼もしい。」



【写真】「はじめてのおつかい」猫の場合は…？

そんな報告文とともに、くちに丸めた紙のようなものをくわえてこちらにやってくる猫ちゃんの写真が「X」で注目を集めました。「視聴率高いでしょうね笑」「ただひたすら飼い主さんが喜ぶと思って…」「少し得意げなお顔の可愛らしいこと」などとその可愛らしさを称える声がリプライ欄には届いています。



愛猫の写真を投稿したのは「ふみ」（@xAzwizeAQXhHvPi）さんのアカウントでおつかいをしてくれた茶白猫さんのお名まえは「みやび」くんといいます。



「愛おしいがとまらない」

ふみさんによると、みやびくんは「隣の部屋でガサガサして紙ボール（レシート）くわえて持って来てくれました。以前遊んだ時にどこかへ行ってしまった紙ボールを見つけて持って来てくれたようです」とのことです。きっとみやびくんの中に楽しい思い出が残っていて、「また遊ぼうニャ」という気持ちで持ってきてくれたのかもしれないですね。ふみさんは「おつかい」をしてくれたみやびくんを見て「愛おしいがとまりませんでした」とふり返っています。



「恐怖のおつかい」も…！？

この後、ふみさんは「紙ボールを玄関へ遠投して次の『おつかい』を頼みました」と話しています。なお、ふみさんは「『恐怖のおつかい』としてゴキブリを運んで来ることがあり迷惑をしています」とも話しており、猫ちゃんの狩猟本能としてはいたしかたないこととはいえ、できればそちらの『おつかい』は気持ちだけにしてほしいものですね。



（まいどなニュース特約・山本 明）