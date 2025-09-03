＜夫、出会い系に4万？＞息子と自分のために立ち上がらなきゃ！在宅ワークを始めた私【第3話まんが】
私はミズキ。疲れきって帰宅した私は、夫の明細ページに気づきました。そこには「居酒屋1万5千円」「スポーツジム2万円」、そして「出会い系サイト4万円」と信じられない金額が。タクミが「生活費を払わない」と言いだした理由を悟り、私は怒りで震えました。しかし指摘すれば、すぐに生活費を止められてしまうかもしれません。ヤマトを守るためにも今は我慢するしかないでしょう。私は怒りと悲しみを胸に、「いつか見返してやる」と心に誓いました。
明細を見て数日間は落ち込んでいた私。しかしいつまでも落ち込んでいるわけにはいきません。ヤマトのため、そしてなにより自分のためにも立ち上がらなければなりません。そこで私は、在宅でできる仕事を探しました。さっそく、ライティングの案件にチャレンジしてみることにしたのです。
パソコンで記事を作成し、完成品を提出しました。「どうか採用されますように……」そして数日後、報酬が振り込まれて「これを繰り返していけば……！」在宅でもお金を稼げることを体感したのです。最初はうまくいかないときもありました。しかし諦めずにコツコツと続け、少しずつスキルアップ。だんだん慣れてくると収入も増えていったのです。
タクミの裏切りに落ち込んでいた私。
しかしヤマトのため、そしてなにより自分のためにも立ち上がることを決意しました。
家計を見直してみると、やはり今のカフェのバイトだけでは到底生活費は賄えないと気づかされました。
そこで在宅ワークを始め、ライティングの案件に挑戦。
最初はうまくいかないことばかりでしたが、少しずつ要領をつかんでスキルアップもしていきました。
そして報酬が振り込まれるようになり、在宅ワークでお金が稼げることを実感。
この調子で頑張れば生活費も賄えるかもしれません。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙
