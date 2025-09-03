¡Ö¤³¤ó¤ÊÈþ¤·¤¤BL¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¡ÖºÇ¶¯¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡×¼ê±ÛÍ´Ìé¤ÈµÚÀî¸÷ÇîàW¥²¥¤Ìòá¥É¥é¥Þ¤ÎÍ½¹ð±ÇÁü¤¬ÏÃÂê¤Ë
¿´Í¥¤·¤¤Ò¤È¤ê¤Î¥²¥¤¤¬¡Ä
¡¡10·î12Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¿·ÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡×(Æü¥Æ¥ì·Ï)¤Î¸ø¼°X¤Ë¤Æ¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ìSNS¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡×¤ÏµÚÀî¸÷Çî±é¤¸¤ë50ºÐ¤Î¿´Í¥¤·¤¥²¥¤àÇÈÂ¿Ìî¸¼°ìá¤È¼ê±ÛÍ´Ìé±é¤¸¤ë38ºÐ¤Î¥¯¡¼¥ë¤Ê¥²¥¤¤ÎÃæ³Ø¶µ»ÕàºîÅÄº÷á¡¢ÇòÄ»¶Ìµ¨±é¤¸¤ëÂç¶â¤òÊú¤¨¤¿15ºÐ¤Î¾¯½÷àÆï¤Û¤¿¤ëá¤Î3¿Í¤Ë¤è¤ë´ñÌ¯¤Ê¶¦Æ±À¸³è¤òÉÁ¤¤¤¿¥Û¡¼¥à¡õ¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£
¡¡¼ê±ÛÍ´Ìé¤¬¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¡¼¡ª¥Æ¥£¥¶¡¼¤â²ò¶Ø¡£º£Æü¤â³Ú¤·¤¯»£±Æ¤·¤è¡¼¤¦¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤òÄÖ¤ê¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¤¤Þ¤«¤é¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¡×¡Ö26ÉÃ¤Î¤È¤³¤íÁáÂ®¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¤Ã¤Ã♡¡×¡Ö¤·¤«¤â¥²¥¤Ìò!?¤³¤ó¤ÊÈþ¤·¤¤BL¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¡Ö¥ß¥Ã¥Á¡¼¤È¼ê±Û¤È¤«Éå½÷»Ò¤¬¹Í¤¨¤¿ºÇ¶¯¤ÎBL¤ß¤¿¤¤¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ê¤ó¤Ê¤ó¡©Ì´¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ìÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
