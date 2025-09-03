【台風情報】台風のたまご　今夜には台風15号発生へ　近畿地方は4〜5日に警報級の雨おそれ【気象庁　進路予想】

発達する熱帯低気圧。付近の海水温が高いため、今夜９時までに台風１５号になる見込みで、進路を東よりに変えて沖縄・九州から近畿地方へも接近するとみられています。



気象庁によりますと、１３日午前９時現在、南大東島の南南東約２２０ｋｍにある熱帯低気圧は、１時間に２５ｋｍの速さで北北西に進んでいます。



台風が南よりの進路となった場合には、台風が予想より発達する可能性が指摘されています。





近畿地方では、台風周辺の暖かく湿った空気の影響により、あす４日昼すぎから５日にかけて警報級の大雨となる可能性があるということです。台風周辺の湿った空気や台風本体の雨雲がかかり続けた場合は、さらに降水量が多くなるとみられます。【雨の予想】近畿地方での１時間雨量は３日：４０ミリ４日：５０ミリ（中部と南部）５日：５０ミリ（中部と南部）と予想されています。５日正午までの２４時間降水量については、近畿北部で８０ミリ、近畿中部で１５０ミリ、近畿南部で２００ミリと予想されています。また関東甲信地方、東海地方と四国地方では、５日正午までの２４時間降水量について、２００ミリと予想されています。【今後の進路・勢力の予想】４日午前０時の予想です。台風となって、奄美大島の東南東約１２０キロメートルの海域に位置し、北北西へ時速３０キロメートルで進んでいます。中心気圧は１００２ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルとなっています。予報円の半径は１００キロメートルです。４日正午の予想です。屋久島の西約４０キロメートルの海域を中心に、北へ時速２５キロメートルで進むと予想されています。この時点での中心気圧は１００２ヘクトパスカル、最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルが見込まれており、予報円の半径は１３０キロメートルです。５日午前９時の予想です。西日本の海域を中心に、北東へ進路を転じ、時速３０キロメートルで進む予報です。中心気圧は１０００ヘクトパスカル、最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートル、予報円の半径は２４０キロメートルとなる見込みです。６日午前９時の予想です。日本の東の海域を中心に、東へ時速４５キロメートルで進むとみられ、この時点では温帯低気圧に変わるとも予想されています。中心気圧は９９６ヘクトパスカル、最大風速は２０メートル、最大瞬間風速は３０メートル予想ということですが、台風が南よりの進路となった場合には、台風が予想より発達する可能性が指摘されています。