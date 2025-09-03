BTS・V、ワイルドに飲みかけのドリンクを手渡す…「テテから飲みかけのコーラほしい」「刺激いただきました」
韓国のコカ・コーラの公式YouTubeとインスタグラムが3日更新され、韓国の7人組グループ・BTSのVが出演するCM動画が公開された。
【動画】BTS・V、ワイルドな運転姿 飲みかけのドリンクを渡す姿にキュン！
8月に新アンバサダーに就任したことが発表されていたV。今回の動画は大きいトラックをノリノリで運転し、フェス会場にコカ・コーラを届けるというストーリー。最後はワイルドに飲み干すシーンも収められている。
この動画にファンは「最高にかっこいい」「ひとつひとつの表情がかっこいい」「刺激いただきました」との反響や、最後にVがドリンクを手渡すシーンがあり「私もテテからコーラ貰いたい」「テテから飲みかけのコーラほしい」との声も上がっている。
