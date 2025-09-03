歌手の浜崎あゆみさんが自身のインスタグラムを更新。

8月に東京・味の素スタジアムで開催された夏の大型野外フェスティバル「a-nation 2025」について投稿しました。



【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】 「夏をやり切った戦友達とビッシャビシャな姿で集合写真」 ＴＲＦへの想いも「1番の憧れで1番手が届かなくて、これからも1番眩しい先輩方」



浜崎あゆみさんは「本番終わり、夏をやり切った戦友達とビッシャビシャな姿で集合写真」と綴ると、スタッフとの集合写真をアップ。



続けて「そして！マサ @max_matsuura の隣でTRFさんのステージを最初から最後まで爆踊り&歌いながら観たよ❤(わたしだけが終始うるさくて、マサはいつもな感じで淡々としてた笑)」と、綴りました。







そして「avexに入った時から今でもずーっと、1番の憧れで1番手が届かなくて、これからも1番眩しい先輩方」と、ＴＲＦについて綴りました。





更に、浜崎あゆみさんは、ハッシュタグを添えて「実はここだけの話 出番前にYUKI様から ボイトレして頂いた 図々しく色々聞いた 全部教えて下さった ちなみに私は昔から Queenと呼んでいる」と、明かしています。







