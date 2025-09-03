タレントの藤本美貴（40）が2日深夜放送のMCを務めるテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・45）に出演。子どもが習い事に「行きたくない」と行った時の自身の対処法を明かした。

この日は「水泳教室＆体育家庭教師 最新の習い事SP！」で、習い事についてトーク。子どもを水泳教室に通わせる母親を取材する中で、子どもが急に「行きたくない」と言い出す“あるある”が寄せられた。

スタジオで、スタッフから「行かせるときになんか言ったりします？」と質問された藤本は「うちはだって、行く行かないとかの問題じゃないから。“行きますよ”って言って。“行くのか、もう二度とやめるのかどっち？”みたいな。“あなたの感情で行かないってことはないですから”みたいな」と明かした。

横澤夏子は「でも“本当にやめる気なの？”っていうぐらいに言う時はあるじゃないですか。そういう時もちゃんと話を付き合うってことですか？」と聞くと、「付き合う」と藤本。「“なんでやめるの？”って言って“じゃあ二度とプールはやらないけどいいですね？”って言って。それでも硬い気持ちでやめるって言われたら“じゃあやめよう”って言って。、連れてって“自分で言いなさい”って。“自分で言えないんだったらやめれないじゃん”って」とした。

これに、横澤も「でもどうせ楽しくなっちゃうから」と納得。藤本は「そうなの。連れてくと意外に楽しかったりするよね」と話した。

藤本は13歳・長男、10歳・長女、5歳・次女の3児の母。