ÆüËÜ¤ÎÆî¤Ë¤¢¤ëÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤¬º£¸å¡¢ÂæÉ÷¤ËÈ¯Ã£¤·¤Æ¡¢¤¢¤¹¤Ë¤«¤±ÆîÀ¾½ôÅç¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤ËÀÜ¶á¤·¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤Ë¤ÏÅìÆüËÜ¤Ë¤«¤Ê¤êÀÜ¶á¤·¤ÆÂç±«¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢µ¤¾ÝÄ£¤ÏÆîÀ¾½ôÅç¤«¤éÅìÆüËÜ¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤ËÂÐ¤·¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤Ë¤«¤±¤ÆÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤¹¤ë¤è¤¦¶ÛµÞ¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤ç¤¦Àµ¸á¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤ÎÆî¤Î³¤¾å¤òËÌËÌÀ¾¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ëÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤¬º£¸å¡¢12»þ´Ö°ÊÆâ¤ËÂæÉ÷¤ËÈ¯Ã£¤·¤Æ¡¢¤¢¤¹¤Ë¤«¤±¤ÆÆîÀ¾½ôÅç¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤Ë¤ÏÅìÆüËÜ¤Ë¤«¤Ê¤êÀÜ¶á¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤¹¤ÎÀµ¸á¤«¤é¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤ÎÀµ¸á¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë±«¤ÎÎÌ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÂ¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢»Í¹ñ¡¢¶áµ¦¡¢Åì³¤¡¢´ØÅì¹Ã¿®¤Ç200¥ß¥ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¾ÝÄ£ µ¤¾Ý´Æ»ë¡¦·ÙÊó¥»¥ó¥¿¡¼¡¡Ä¹ÅÄ±É¼£ Í½Êó´±
¡Ö¡Ê¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤Þ¤Ç¤Î¡ËÁí±«ÎÌ¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢200¤È¤«300¤È¤«¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«ÎÌ¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÂç±«¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤È¤«Äã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿åÅù¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤Þ¤ºÂç±«¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ç¤¹¡×
¤³¤Î¤¿¤á¡¢µ¤¾ÝÄ£¤ÏÂæÉ÷¤ÎÀÜ¶á¤ËÈ¼¤¤¡¢ÆîÀ¾½ôÅç¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¡¢ÅìÆüËÜ¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤¹¤ë¤è¤¦¶ÛµÞ¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¤³¤ÎÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤ÎÆ°¤¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢ËÌÆüËÜ¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤ç¤¦¤ÎÍ¼Êý¤«¤é¸á¸å9»þ¤´¤í¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë´ØÅìÃÏÊý¤Ç¤Ï¿ÀÆàÀî¸©¤ò½ü¤¡¢Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¡¢Âç±«¤Ë¤è¤ëºÒ³²È¯À¸¤Î´í¸±ÅÙ¤¬µÞ·ã¤Ë¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µ¤¾ÝÄ£¤Ï¿Í¡¹¤¬µ¢Âð¤¹¤ë»þ´ÖÂÓ¤¬Âç±«¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¸òÄÌµ¡´Ø¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Áá¤á¤Îµ¢Âð¤Ê¤ÉÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£