俳優の清水尋也容疑者が東京・杉並区の自宅で大麻を所持したとして3日、警視庁に逮捕されたことを受けて、所属事務所が公式サイトでコメントを発表しました。

【映像】所属事務所 公式サイトのコメント

所属事務所は関係者やファンに謝罪し、「弊社も今回の件を今朝のニュース速報で初めて知り、大変困惑しております。今現在の清水尋也の状況につきましては、警察で取り調べを受けている最中と認識しておりまして、弊社では報道以上の情報を把握できておりません」とコメント。弁護士を通じて事実確認を進めていくといい、状況が分かり次第報告するとしています。

清水容疑者は7月、杉並区の自宅で乾燥大麻を所持していた疑いがもたれています。

捜査関係者によりますと、警視庁が3日午前4時すぎに清水容疑者の自宅を家宅捜索したところ、乾燥大麻とみられる植物片や吸引するために使用したとみられる巻紙がテーブルなどから見つかりました。

取り調べに対し「大麻を持っていたことに間違いありません」と容疑を認めています。

また、同居していた交際相手の20代の女も同じ容疑で逮捕されました。

警視庁は、2人が常習的に乾燥大麻を使っていたとみて調べています。（『ABEMA NEWS』より）