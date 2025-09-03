INI後藤威尊、佐野雄大に「やめてほしい」ことは？“大尊ケミ”の関係性明らかに
【モデルプレス＝2025/09/03】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）の後藤威尊と佐野雄大が、2日放送のフジテレビ系トークバラエティー「EXITV」（毎週火曜深夜1時25分〜※この日は1時15分〜）に出演。後藤が佐野へ不満を漏らす場面があった。
【写真】INIメンバーのプロデュース公演
後藤と佐野はオーディション時代から「大尊」としてファンに人気のコンビ（ケミ）。この日の番組内で2人は本当に仲が良いのか尋ねられると、佐野は「普通に空き時間とかめっちゃ話しますし、それこそ最近威尊にジムとか教えてもらって」と後藤から体を鍛えるために様々な情報を教わっているといい、その仲の良さを明かした。
佐野は「LINEとかで、『一番体脂肪が落ちるやつは何？』とか」と相談をし、後藤から効率的に体脂肪を落とすランニングマシンの使い方を教えてもらっているという。佐野は「メンバーの中だったら1番LINEします」と後藤との親密な関係をアピールした。
一方で、後藤は「僕たちのケミってちょっと双子っぽい感じ。なんか似てるんすよね」と「大尊」2人のキャラクターが似ていることを語った。後藤は「僕、キャラを確立させるために筋トレとかしてたんですけど、最近筋トレ始めて…」と後藤が佐野や他のメンバーとの差別化を図るために始めた筋トレを最近になって佐野もやり始めたことを指摘。「だいぶ肩とか仕上がってきて、ぶっちゃけやめてほしい」と佐野への不満を漏らしていた。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
◆佐野雄大「大尊」2人の話題は筋トレ
◆後藤威尊、佐野雄大への不満明かす
