◇ ◇ ◇

■元東洋大監督の故・高橋昭雄氏による「見て聞いて育てて42年」（第21回=2013年）

性格がおっとりした川中基嗣とは対照的、ガッツがあって猪突猛進タイプだったのが同期で、のちに巨人でも活躍した清水隆行だ。

守備に難はあったものの、打撃は入学時から飛び抜けていた。埼玉の浦和学院高から入学した直後からレギュラーに。右翼手として春のリーグ戦に出場したある試合でのことだ。

東洋大の守りで、打球が右中間に飛んだ。

「あの2人、ぶつかるんじゃねーか」

「危ない！」

ベンチからこんな声が上がった瞬間、中堅手の谷川明久と右翼手の清水が激突。吹き飛んだのは4年生で4番を打っていた谷川の方だった。

清水は足を打撲した谷川に代わって、次の試合から4番を務めた。

因果は巡るという。1年後、今度は清水がケガをして4番の座を追われた。開幕前日にマネジャーの運転する車が交通事故に。同乗していた清水は足のかかとを切り、春のシーズンをほぼ棒に振った。このとき清水に代わって4番を打ったのは新入生でのちに阪神に入団した今岡誠だ。

清水は1年後、またしてもケガをした。

3年生になる直前の3月、右手小指の付け根付近を骨折した。左打ちの強打者は、引き手のこの部分を痛めるケースが多い。

最初は骨折と気付かなかった。3月に関西へ遠征、日本生命とオープン戦をやった。清水はしきりに手首が痛いと訴えていたものの、代打ならいけるという。満塁のチャンスで打席に送ると、初球、チェンジアップを右翼場外に。特大の代打逆転満塁本塁打に、日生の投手は口をあんぐり、しまいには下を向いてしまった。

骨折と判明したのはその後だった。手術日がなかなか決まらず、しばらく打撃練習は休ませた。

春のリーグ戦は佳境に入り、迎えた駒大との優勝決定戦。トレーナーから、これ以上悪くならない、テーピングをすれば出場も可能だと聞き、ほぼ2カ月、打撃練習をしていなかった清水をスタメンで使った。すると4打数3安打。駒大に敗れたとはいえ、その体の強さと打撃センスには舌を巻いた。打つことにかけては天才的だった。

清水はベストナインを4度獲得。95年のドラフト3位で巨人に入団すると、1年目から活躍。現在は巨人の二軍打撃コーチを務めている。

※今岡誠（真訪）

※清水氏は後2015年限りで巨人退団し、いまは評論家など多方面で活躍

▼たかはし・あきお 1948年6月8日生まれ。大宮工（埼玉）、東洋大、日産自動車を経て、72年、23歳で東洋大野球部監督に就任。今年、監督42年目を迎えた。東都リーグ通算509勝は歴代1位。全日本選手権4回、明治神宮大会2回優勝。プロに進んだ教え子は30人を超える。2022年9月7日、敗血症により死去。74歳だった。

◇ ◇ ◇

