大相撲秋場所（１４日初日・両国国技館）で大関昇進を目指す関脇・若隆景（荒汐）が３日、東京・中央区の部屋で稽古を再開させた。

１日の番付発表後では初の稽古。兄の幕内・若元春（荒汐）らと連続で計１３番の相撲を取って、１１勝２敗。持ち味の下からの攻めで、若元春をもろ差しから一気に寄り切る場面もあった。「巡業から戻ってきて初めてで、しっかり番数を取って、前に出るという気持ちで稽古した」と話した。

全２６日間行われた夏巡業では精力的に土俵に上がり、稽古を重ねてきた。「やれることはしっかりやってきた。巡業では部屋の稽古よりは稽古量が落ちるが、その中でもしっかり基本運動や体を動かして、しっかりと汗をかいてという意識は持っていた」と振り返った。表情も明るく、充実した表情が印象的なことを問われると「どうなんですかね？ やれることをしっかりやって、悔いの残らないように場所を迎えたい」とリラックスした様子で話した。

小結だった５月の夏場所は１２勝、先場所は１０勝で２場所連続の２ケタ白星。「三役で直近３場所３３勝」の昇進目安まで１１勝としている。夏巡業では各地で大関昇進への期待の声を数多く掛けられ、報道陣からも連日大関取りに関する質問が飛ぶが、「それぐらいでプレッシャーを感じていたらいけない。やることは変わらないので、しっかり稽古して場所に臨む、それが大事だと思う」と力強く話した。（大西 健太）