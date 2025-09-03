豪ドルドルはかなり狭い範囲でもみ合い、豪ドル円は円安とその調整で上下＝オセアニア為替概況



昨日はリスク警戒の資源国通貨売りもあり軟調な動きを見せた豪ドル。今日は0.6513-0.6525とわずか12ポイントレンジ。ほぼ動きが見られず。豪ドル円は朝から円売りが優勢で96円60銭前後での推移から97円15銭まで上昇。日本の政局混乱を警戒した円売りなどが見られた。その後、植田日銀総裁が石破首相との会談を終えての談話で、為替の話も出たと発言したことなどをきっかけに円買いとなり、96円80銭前後を付けている。



NZドルドルも豪ドル同様に膠着。朝からのレンジは0.5854-0.5867の13ポイント。NZ単体での動意がない分、NZドル円はドル円、豪ドル円同様に円安からの上昇とその調整による円買い。朝の86円90銭前後から87円26銭を付けた後、87円を割り込む動きを見せている。



今日の経済指標

豪州

実質ＧＤＰ（2025年 第2四半期）10:30

結果 0.6%

予想 0.4% 前回 0.3%（0.2%から修正）（前期比)

結果 1.8%

予想 1.5% 前回 1.4%（1.3%から修正）（前年比)



今週の主な予定

豪州

09/04 10:30 豪貿易収支7月 予想 49.5億豪ドル 前回 53.65億豪ドル

