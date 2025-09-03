◇MLB ナ・リーグ カブス 4-3 ブレーブス(日本時間3日、リグリー・フィールド）

カブスの今永昇太投手は中4日で先発登板し、2本塁打を浴びるも6回3失点と粘りの投球を見せて今季9勝目。日本時間7月31日ブリュワーズ戦以来の勝利を手にし、2年連続の二桁勝利に王手としています。

8月は5度の先発登板すべてをクオリティー・スタート(6回以上を投げ自責点3以下)とし、防御率2.65の好成績を残すも、まさかの未勝利。この試合でも今永投手は初回からストレートを中心にスイーパー、スプリットを交えながら無失点に抑えます。するとこの日はカブス打線が今永投手を援護。3回に1アウト1、2塁からカイル・タッカー選手が22号3ランを放ち先制すると、さらに鈴木誠也選手がフォアボールで出塁し、ジャスティン・ターナー選手が内野安打でつないだところで、イアン・ハップ選手がタイムリー内野安打。追加点も奪い、この回一挙4点をプレゼントします。

4回、今永投手はノーアウト3塁のピンチから暴投とソロホームランを浴び2失点。さらに続く5回にも先頭のエリ・ホワイト選手にホームランを打たれ、4対3と1点差に詰め寄られますが、試合の流れはブレーブスに渡さず。3失点以降は変化球の割合を増やすなど、巧みな投球術で2塁ベースを踏ませないピッチングを披露。6回78球、被安打5、2奪三振、3失点でまたもクオリティー・スタートの好投を見せた今永投手は後続が失点しなかったこともあり、約1か月ぶりに勝利を手にしました。

これで今季9勝目(6敗、防御率3.15)。カブスの残すレギュラーシーズンは23試合あり、今のペースならあと4試合ほど先発登板の機会がある今永投手。どこまで今季の成績を伸ばすでしょうか。