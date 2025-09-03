Travis Japanの七五三掛龍也（30）が3日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。家出した過去を明かした。

ジュニア時代から長い下積み生活を経験した七五三掛。22年に「みんなで何かきっかけをつくらないといけない」とグループで米ロサンゼルスに留学し、一つの家にメンバーと共同生活しながらレッスン漬けの日々を送ったという。

「一人部屋がなかったので、寝る時も朝起きる時もみんな一緒」と当時を振り返り、「毎日レッスンで大変すぎて頭がパンクしそうになって、もう日本に帰る！ってキャリーケースに全部荷物詰めて、バイバイって家を出たんですけど、アメリカの道が全然分からなくて。どこ行ったらいいかも分からず、その時英語も全然できなかったので、1、2時間後には家に戻っていました」と家出エピソードも明かした。

その中で出場したダンスコンテストで入賞し、米国のオーディション番組「アメリカズ・ゴット・タレント」への出演が決定。渡米から約7カ月で世界メジャーデビューが決まり、「まさに夢のよう。こんなことあるんだって思いました。本当は無期限って形で留学したので、想像したより早く決まったので凄くうれしかったですね」と語った。