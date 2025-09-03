台湾メディアの自由時報は2日、台湾の人気YouTuber「蔡阿嘎」が日本旅行中にある人物にそっくりな像を発見してSNSに投稿したところ、なんと「ご本人」から返信があったと報じた。

記事によると、蔡は先日、福岡県北九州市にある小倉城を訪れた際、展示されていた侍の像が台湾総統の頼清徳（ライ・チンダー）氏にそっくりであることに気付き写真を撮影。SNS・Threads（スレッズ）で「見覚えがある人！予言しておこう。君は来世で総統に選出されるだろう」などとつづり、本人の写真との比較画像を作成して、「小倉城・頼清徳」のハッシュタグを付けて投稿した。



この投稿は60万人以上が閲覧し、台湾のネットユーザーの間で大きな話題に。すると、なんと頼氏本人が「私は頼桑（頼さん）でございます」と日本語でコメントを寄せた。

ネットユーザーからは「前世の頼清徳が登場」「めっちゃ似てる」「これのために小倉城に行くこと決定」「（髪の毛の）センター分けの流行は永遠だ」「頼清徳の目ってこんなに大きくなかったような（笑）」「笑える。台湾人は小倉城に行ったら必ず撮るスポットだ」といったコメントが寄せられたという。

蔡は2023年に投稿した「日本の超マズい飲食チェーン地雷店5選」と題した動画が「失礼だ」「撮影手法が周囲の客に迷惑」などと炎上し、謝罪に追い込まれたが、その後も家族らと共に「大好き」だという日本に頻繁に訪れて動画を投稿している。（翻訳・編集/北田）