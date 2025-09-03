「飼い主は絶対に渡さない…！」ドッグランでお友だちに見せた″愛犬のかわいい行動″に4.7万いいね！
【写真を見る】必死さがかわいすぎる…！お友だちにヤキモチを焼く愛犬の姿
ドッグランへ行くと、いろいろなワンちゃんと交流できて、飼い主も愛犬も楽しいひとときを過ごせますよね。
イタリアングレーハウンドのプットちゃんが、ドッグランで見せたある行動に"4.7万いいね"が集まり、SNSで話題になっています。
■ドッグランで見せた"ヤキモチ"が話題
「ドッグランでお友だちが自分の飼い主に甘えているのを見てしまい、この飼い主はぼくの！！ってしはじめた」というコメントとともに、X（旧Twitter）に投稿された一枚の写真。
そこに写るプットちゃんは、 2023年4月生まれの男の子。「飼い主は絶対に渡さない！」と言わんばかりに、飼い主さんの足にしがみつく姿がかわいいと話題になっています。
ヤキモチを焼く姿に、「尊い」「かわいすぎる」「まるで小さい子どもみたい」というコメントが寄せられました。
このときの様子について、飼い主のプットさん（@IGGY_PUTTO）に伺いました。
―――こちらのポストへの反響はいかがでしたか？
「かわいいとコメントをくださる方々が多くて、飼い主としてもとても嬉しかったです」
ヤキモチを焼く姿がとってもかわいいプットちゃん。お友だちが飼い主さんに甘えているのを見てから、この状態になるまでは、あっという間だっだそう。
―――このときのお気持ちをお聞かせください！
「あまりヤキモチを焼くタイプではないと思っていたので驚きました。プットはこのお友だちの飼い主さんのことが大好きでしょっちゅう甘えているので、自分のことを棚に上げてヤキモチを焼いているのが少し面白かったのと、相手のわんちゃんに申し訳なかったです…笑」
―――プットちゃんもお友だちの飼い主さんに甘えているんですね！でも「それとこれとは別」なのですかね。かわいいですね！
「そうなんです笑。やきもちを焼くタイプではないと思っていたのですが、いつもむしろ自分がお友だちの飼い主さんに甘えるのに夢中だったからこそ、やきもちを焼く間がなかっただけなんだと今回の件でわかりました笑。お友だちはこんな自由なプットにも怒らず遊んでくれるので、本当に優しいなと思います」
この後は、「遊んでおいで」と声をかけたら、元気に降りて遊びに行ったとのことです。
■「かわいい」に反応するプットちゃん
プットちゃんの性格について改めて伺うと、「甘えん坊で、飼い主に限らず人間が大好きな子です」とのこと。
お家での様子はというと、「他のわんちゃんのポストを見て"かわいい"と言っていたら、プットが急いで視界に入って来てかわいかったです。やっぱり"かわいい＝自分"なんだなと改めて思いました」というエピソードが。
急いで駆け寄ってくる姿が想像できて、思わず笑みがこぼれますね。
■飼い主さんを心配する優しい一面も
プットちゃんのXアカウントには、ほかにも日常の様子が紹介されています。
ある日のポストでは、飼い主さんが泣き真似をしていると、隣の部屋で寝ていたはずのプットちゃんが速攻でやってきて、心配そうな顔で寄り添ってくれたという出来事が紹介されていました。
飼い主さんを心配するプットちゃんの姿に、キュンとしますね。
ヤキモチを焼いたり、「かわいい」に敏感に反応したり、飼い主さんを心配して駆けつけたり…。
プットちゃんの日常には、思わずクスッと笑ったり、胸がほっこりする瞬間がいっぱいです。
これからもどんなエピソードを見せてくれるのか楽しみですね。
気になる方は、飼い主さんが日々更新しているXアカウント（@IGGY_PUTTO）をぜひチェックしてみてください♪
文＝早川みどり