YY ENTERTAINMENT所属の韓国俳優イ・ジュアン（29）、ハン・ジアン（27）が、女優奈緒（30）、橋本マナミ（41）らが所属する芸能事務所アービングと業務提携したことが3日、分かった。同事務所が発表した。

イ・ジュアンは現在Netflix配信中の人気韓国ドラマ「暴君のシェフ」に、コンギル役で出演。ハン・ジアンは、ともに24年放送のNetflixドラマ「タッカンジョン」「殺人者パラドックス」に出演した。

張江泰之アービング社長は、「このたび、YY ENTERTAINMENTとの業務提携により、素晴らしい才能を持つ韓国の俳優、イ・ジュアンさんとハン・ジアンさんを、日本でサポートできることを大変うれしく思います。2人は現在日本語を勉強しています」とコメントを発表した。

イ・ジュアンについては「Netflixドラマ『暴君のシェフ』での素晴らしい演技が日本でも大きな話題となっており、彼の持つ魅力と実力は計り知れません」。ハン・ジアンについても「Netflix作品でその存在感を示しており、日本での今後の活躍に大きな期待を寄せています」とした。

「今回の提携は、両社の強みを生かし、日韓のエンターテインメント業界における新たな架け橋を築く素晴らしい機会になると確信しています」と続け、「アービングは、おふたりの日本での活動を全力でバックアップしてまいります。日本の皆さまに、彼らのさらなる魅力をお届けできるよう、全力を尽くす所存です。今後の彼らの活躍にぜひご期待ください」しアピールした。