俳優の清水尋也（ひろや）容疑者（26）が、違法薬物に関連した容疑で警視庁に逮捕されたことが3日、分かった。

清水容疑者は数々のドラマ、映画に出演している若手ブレーク俳優の1人。

清水容疑者が自身のインスタグラムを直近で更新したのは、ストーリーズをのぞき、7月13日。自身が内科医役で出演中の、7月スタートのTBS系看板枠「日曜劇場」の連続ドラマ「19番目のカルテ」について出演を告知しており「TBS日曜劇場『19番目のカルテ』今夜21:00〜初回放送です 鹿山慶太という役を演じます。是非とも」と、主演松本潤が大きく写った同番組のビジュアル画像を添付しつつPRしていた。

清水容疑者のピン留めされた昨年8月の「Quick Japan」を告知する投稿に対し、今回の逮捕を受けてさまざまなコメントが寄せられていた。「警察にご厄介になるようなことはダメですよ」「ダメな事はダメだけど、今1番好きな俳優さんです！ 更生して戻って来て欲しい 頑張ってください！待ってます！」「速報見てびっくりしたわ なにしてんねん....」「今回のこと本当なら悲しいけど、尋也くんの魅力や才能の価値は変わらないよ！私はいつまでも応援してます」「折角いい役者さんになったのに…残念です」などと書き込まれていた。

インスタグラムには、フィードやリール投稿をプロフィル画面の最上部に最大3つ固定できる「ピン留め」機能がある。