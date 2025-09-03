文化シヤッター<5930.T>が後場急落している。同社は３日午後２時、大規模買付行為などに関する対応方針を導入すると発表した。対抗措置として新株予約権の無償割り当てを実施する可能性がある方針であるため、１株利益の潜在的な希薄化リスクを意識した売りが出ている。



６月の変更報告書による米投資ファンドのダルトン・インベストメンツらの共同保有割合が１９．６９％に上ったなか、文化シヤタはダルトンと８月に面談を実施。ダルトンらが今後も買い集めができる余地を確保するように要請を受けたことなどを踏まえ、企業価値及び株主共同の利益を確保する観点から、大規模買付行為などへの対応策を導入することを決めた。大規模買付者が方針に従わない場合は独立委員会の意見を尊重したうえで、一定の対抗措置を講じる。



出所：MINKABU PRESS