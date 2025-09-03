「日本は我々のお得意様だ」森保Jと対戦するメキシコ、母国メディアは勝利に楽観的な見方。過去の対戦成績を踏まえ「優位性を維持してきた」
アメリカ遠征中の日本代表は、現地９月６日にオークランドでメキシコ代表と対戦する。
この一戦を前に、メキシコメディア『ESTO』が日本戦に言及。過去の対戦成績を踏まえて、「日本は我々のお得意様だ。メキシコ代表は、親善試合や公式戦で日本と対戦すると、たいていかなり良い成績を収めている」と自信を見せた。
「メキシコは日本と７度目となる歴史的な対戦を迎える。５年ぶりの対戦となるが、これまで（日本に対して）５勝１敗とほぼ圧倒的な強さを誇ってきた。1996年の初対戦では日本が３−２で勝利し、みんなを驚かせたが、それ以降は負けていない。これまでの結果は、メキシコが日本と対戦するたびに、いかに優位性を維持してきたかを物語っていると言えるだろう」
一方で、「この試合は来年のワールドカップに向けて調整を続けるハビエル・アギーレ監督にとって試金石となる」とし、「チーム作りを進めているなかで、日本戦は最終メンバー入りを目ざす新戦力の発掘に加えて、歴史的に圧倒している相手に対して勝利しなければいけないというプレッシャーも抱えている」とメキシコの現状にも触れている。
また、森保ジャパンについては「日本はメキシコ戦での連敗を止めて、アジアで最も競争力のあるチームの１つである理由を証明しようと意気込んでいる。ヨーロッパで活躍する若い世代が日本代表のレベルアップを目ざしているのだ」と伝えた。
果たして、今回はどのような結果になるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】伊東純也、三笘薫らが私服で到着！オークランド入りする日本代表戦士を特集
