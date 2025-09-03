佐藤健がInstagramでルームツアー動画を公開した。

■“人が住めるくらい広い”玄関や冷蔵庫の中身も紹介

【動画】佐藤健の超豪邸ルームツアーなど

Netflixシリーズ『グラスハート』が話題の佐藤。出演する佐藤・宮崎優（「崎」はたつさきが正式表記）・町田啓太・志尊淳は『グラスハート』発のバンド“TENBLANK”として、現実世界でもメジャーデビューを果たしている。

動画は「健さん、家賃いくらですか？」とスタッフが佐藤に尋ねるところからスタート。「言えるわけないだろ！」と佐藤は返答。玄関にも「広すぎる！」と驚くスタッフ、そしてテロップには“人が住めるくらい広い”という説明も。

広々としたリビングにもスタッフは「うぉ、すげえ！」と感動。グランドピアノにキーボードとピアノが4台並び、大きなソファーもズラリ。「これ（ピアノ）を置くために、リビングが広い必要があったんですよ」と佐藤。

スタッフが「デカいソファー、何人寝れるのって感じですけど」と言うと「これに関しては、デカすぎてる。ほぼここにいるから」とちまっと体育座り。そして、「『グラスハート』をやるうえで、ピアノの練習をしなきゃいけなかったんですよ。ここ（ソファー）で寝てるんです」と説明した。

さらに、寝て起きて0秒でキーボードへと向かうストイックなスタイルも再現。「弾きづれえ～」と、慣れない片付けで指を怪我したことも報告しつつ、今度は練習から「ああ眠い…」とソファーで眠る様子も再現した。

リビングにはガッツリ寝たいとき用のソファーベッドも。スタッフが「寝室で寝ないんですか？」とツッコむと「寝る…場合もある」と答えつつ、「これいいのよ」とソファーベッドに寝てみせる佐藤。

「掃除とかできるんですか？」と聞かれると「できないです」と即答。「上京したてのときとか、片付け大変じゃなかったですか？」と聞かれても「してないよ」とあっさり。

配信や謎解きをするスペースを紹介しつつ、冷蔵庫の中身（モザイク付き）まで見せる佐藤。「今日はTENBLANKのメンバーがうちに来て、みんなで料理をするんですけど。さっき私が買い出しに行ってきたので、それが詰め込まれてます」「買い出しがいちばん大変だった。感謝してほしい、メンバーには」とアピール。そして「『グラスハート』観てください！」と締め括った。

「こんなにお家見せてもらっていいの！？」「リビング広すぎる」「住む世界が違う」「夢がある」「ピアノへの向き合い方がストイック」「寝起きの再現かわいい」などといったファンの声が続々と到着している。

■寝起き0秒でピアノを弾き出すストイックな姿も

■TENBLANKのメンバーが登場するオフショット＆ムービー