3日15時現在の日経平均株価は前日比383.01円（-0.91％）安の4万1927.48円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は696、値下がりは874、変わらずは46。



日経平均マイナス寄与度は151.94円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、東エレク <8035>が42.54円、ＫＤＤＩ <9433>が17.42円、ダイキン <6367>が10.47円、ＴＤＫ <6762>が10.38円と続いている。



プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を13.51円押し上げている。次いでファストリ <9983>が12.16円、エーザイ <4523>が5.40円、コナミＧ <9766>が4.22円、味の素 <2802>が3.71円と続く。



業種別では33業種中9業種が値上がり。1位はパルプ・紙で、以下、ゴム製品、非鉄金属、陸運と続く。値下がり上位には銀行、保険、証券・商品が並んでいる。



※15時0分6秒時点



株探ニュース

