関西地区タレント人気調査、関東と違う結果に 北川景子が躍進 上戸彩7位・やすとも8位…ビデオリサーチ発表
ビデオリサーチは3日、タレントイメージ調査の「関西地区調査」7月度結果を公表した。
【画像】ビデオリサーチ調べ 関西地区「男女タレント人気」TOP20＆「急上昇」上位
女性タレントでは、神戸出身の北川景子が3位に躍進。ドラマ『あなたを奪ったその日から』などで活躍の幅を広げ、11月公開予定の映画『ナイトフラワー』で主演も務める。関東地区では5位。
また、関東地区でトップ20圏外の上戸彩が、関西地区調査では7位にランクイン。『M-1グランプリ』決勝で13大会連続司会を務め、ローカルCMにも出演するなど、関西のテレビで露出が多い。また、海原やすよ ともこが2年連続で8位に入った。
男性タレントでは、礼二（中川家）が2年連続10位。地域密着型のバラエティー番組や鉄道番組で活躍し、関西の笑いの文化に根ざした芸風が、強く支持されている。関東地区でのトップ20圏外からは、笑福亭鶴瓶、岡田准一、ブラックマヨネーズ、浜田雅功、かまいたちと、関西圏で活躍する面々が20位以内となった。
関西地区の「タレントイメージ調査」は25年7月度調査で2回目の実施。前回調査（24年7月）と比較すると、話題作に出演するタレントの人気度が上がった。
急上昇タレントでは、映画『国宝』や大河ドラマ『べらぼう』に出演する横浜流星や、朝の連続ドラマ『あんぱん』や関西大学が舞台となった映画『今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は』に出演した河合優実らに注目が集まった。
【調査概要】
調査期間：2025年7月4日（金）〜7月20日（日）
調査地区：関西地区
調査対象者：男女12〜69才
調査パネル：ACR/ex調査
有効標本数：1563サンプル
リクルート方法：エリア・ランダム・サンプリング（ARS）
調査手法：回答専用タブレットによるインターネット調査
対象タレント数：1100タレント
質問内容：「認知」「好意」「イメージ」
※「関西地区調査」では「関東地区調査」と共通のタレント1000組のほかに、特に関西圏で活躍しているタレント100組を追加して調査。
